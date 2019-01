Beruchte criminelen alsnog vervolgd voor roofmoord 2008

Inchomar B. werd samen met misdaadkopstuk Gwenette Martha en twee anderen gearresteerd omdat ze volgens justitie in het najaar van 2012 op de Dam een moordplan bespraken voor Benaouf A. - een rivaal uit de groep waarmee Martha en zijn getrouwen in een bloedige onderwereldvete waren verwikkeld.



Antwerpenbaan

In mei 2014 werd Martha geliquideerd in Amstelveen. Begin 2015 werden B. en de twee anderen vrijgesproken van het liquidatieplan. B. kreeg wel vier maanden cel voor wapenbezit. In de nacht van 16 op 17 augustus 2013 had hij inmiddels zelf een liquidatiepoging overleefd. Twee mannen reden hem klem toen hij op een scooter op de Antwerpenbaan reed, in Amsterdam-Nieuw-Sloten. Ze vuurden twee salvo's op hem af. Hij raakte gewond, maar overleefde de aanslag.



Justitie is er van overtuigd dat B. weet wie het die nacht op hem hadden gemunt, maar dat hij dat moedwillig voor zich houdt. Daarom werd hij enige tijd gegijzeld. B. vermoedde later dat hij aan een tweede moordpoging was ontsnapt, zo vertelde hij Het Parool. Vervolgens werd hij gearresteerd voor het bezit van drugs en wapens. Momenteel is hij op vrije voeten.



Ontkennen

Jermaine W. kwam met beruchte vrienden bij justitie in beeld vanwege verscheidene gewelddadige overvallen. Met een pistool dat hij eerder zou hebben gebruikt, werd op 7 september 2013 voor portiekflat Haardstee in de Bijlmer de Somaliër Abdirahman 'Abdi' Hussein (31) doodgeschoten. W. zit vast voor één van de geweldszaken (overigens niet voor de moord op Hussein). Allebei de verdachten ontkennen betrokkenheid bij de moord op Johannes Kastiel.



Advocaat Ilkay Güclü van W.: "Destijds in 2008 had justitie geen zaak en is mijn cliënt na negen maanden voorarrest vrijgelaten. Naar mijn visie is er niets nieuws bijgekomen waardoor hij nu wél veroordeeld zou kunnen worden."