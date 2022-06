Beruchte Amsterdammer Luciano Dijkman (24) uit tbs-kliniek ontsnapt

Luciano Dijkman. Beeld Politie

Volgens nog onbevestigde berichten is de tweede ontsnapte Sherwin W. uit Spijkenisse. Hij schoot in 2015 bij een roofoverval in Tilburg de 48-jarige Mick Pitai dood. Ten tijde van het misdrijf zat W. in de jeugd-tbs-kliniek De Hartelborgt in Spijkenisse. Hij was bezig met de laatste fase van zijn straf.

Dijkman en W. kropen rond 20.30 uur door een gat dat handlangers in een hek hadden geknipt. Daarna verdwenen ze in een auto die klaarstond.

Luciano Dijkman (Amsterdam, 17 december 1997) is al zijn hele leven betrokken bij zware misdrijven, waaronder gewelddadige overvallen. Hij ontsnapte in het verleden al vaker. In 2015 ontvluchtte hij een jeugdinrichting in Lelystad toen hij toestemming had gekregen een begrafenis te bezoeken.

Later overviel Dijkman gewapend een hotel nadat hij uit een instelling was ontsnapt. Hij kreeg een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel opgelegd, een soort jeugd-tbs. Ingewijden vermoeden dat Dijkman en Sherwin W. elkaar kennen uit de tijd dat beiden in de jeugd TBS zaten.

Later meer