Beruchte Amsterdammer Luciano Dijkman (24) uit tbs-kliniek ontsnapt, politie deelt beelden van vlucht

Amsterdammer Luciano Dijkman (24) is één van de twee tbs-ers die dinsdagavond met hulp van handlangers ontsnapten uit tbs-kliniek De Pompestichting in Nijmegen. Dijkman ontsnapte al vaker en was de jongste op de Nationale Opsporingslijst. De politie heeft de volledige identiteit en foto’s van het duo verspreid, plus beelden van de vlucht.

De tweede ontsnapte tbs’er is de 27-jarige Sherwin Windster uit Spijkenisse. In Tilburg schoot hij in 2015 de 48-jarige Mick Pitai dood bij een roofoverval. Ten tijde van het misdrijf zat Windster in jeugd-tbs-kliniek De Hartelborgt in Spijkenisse. Hij zat toen in de laatste fase van zijn straf. De overval vond plaats tijdens zijn verlof.

Dijkman en Windster kropen afgelopen dinsdag rond 20.30 uur door een gat in een hek, dat was geknipt door handlangers. Daarna verdwenen ze in een auto die klaarstond.

Begrafenisbezoek

Luciano Dijkman (Amsterdam, 17 december 1997) is al zijn hele leven betrokken bij zware misdrijven, waaronder gewelddadige overvallen. Hij ontsnapte in het verleden al vaker. In 2015 ontvluchtte hij een jeugdinrichting in Lelystad toen hij toestemming kreeg om een begrafenis te bezoeken.

Later pleegde Dijkman een gewapend overval op een hotel, nadat hij uit een instelling was ontsnapt. Hij kreeg een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel opgelegd, een soort jeugd-tbs. Ingewijden vermoeden dat Dijkman en Sherwin Windster elkaar kennen uit de tijd dat beiden in de jeugd-tbs zaten.

Op 27 september 2018 werd de toen 20-jarige Dijkman veroordeeld tot vijf jaar cel voor een poging tot woninginbraak én een gewelddadige gewapende overval op een villa 1,5 kilometer verderop in Amsterdam-Zuid. Daarbij woog vooral de gewapende overval zwaar, waarbij midden op de dag de bewoner van de villa werd mishandeld, bedreigd en in de badkamer en slaapkamer vastgebonden. Hij brak daarbij zijn neus en een rib.

‘IS-achtige bedreigingen’

Dijkman en zijn toen 21-jarige medeplichtige sneden het slachtoffer met een mes in de rug onder ‘IS-achtige bedreigingen’ dat hij zou worden onthoofd, zo werd besproken tijdens de strafzaak. Nadat hij was vastgebonden, kreeg het slachtoffer een vuurwapen in zijn mond geduwd en werd hem te verstaan gegeven dat hij zou ‘sterven als een hond’ en dat zijn vrouw en kind bij thuiskomst zouden worden verkracht. De overval duurde ongeveer een uur.

Dijkman en zijn mededader gingen er met de Maserati van de bewoner vandoor, plus geld, papieren en sieraden. De Maserati werd later in Nieuw-West teruggevonden. Dijkman en zijn mededader konden mede dankzij de beelden van een bewakingscamera worden gepakt.

Justitie eiste zes jaar cel plus tbs geëist, maar de rechtbank achtte vijf jaar cel voldoende. In hoger beroep kreeg hij alsnog tbs met dwangverpleging bovenop de vijf jaar cel.

Sherwin Benshomin Windster is in 2019 veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf en tbs voor een dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers overleed.

Signalementen

Dijkman en Windster zijn dinsdag volgens de politie weggekomen in een witte Volkswagen Golf met zonnedak. ‘Meteen werd onder andere de politiehelikopter ingezet om de mannen op te sporen, maar tot nu toe is hun verblijfplaats onbekend,’ zo staat in het persbericht dat woensdagmiddag is verspreid. ‘Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is druk bezig met het onderzoek.’

De mannen hebben een normaal postuur. Windster is 1.74 meter, heeft twee gouden tanden en een tatoeage op zijn borst. Hij droeg tijdens de ontsnapping een bruin trainingspak. Dijkman is 1.83 meter lang en droeg dinsdagavond een donkerblauw trainingspak.

Dijkmans advocaat Chrissy Stroobach wil niet reageren.

Luciano Dijkman en Sherwin Windster na hun ontsnapping uit een tbs-kliniek in Nijmegen. Beeld Politie