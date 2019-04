Beroving in de Dantestraat in Zuidoost

De politie heeft een signalement van de daders vrijgegeven. Er wordt gezocht naar twee donker getinte mannen van rond de twintig jaar. De een was donker gekleed, de ander had een blauw vest gaan.



Een politiewoordvoerder kon nog niet zeggen of de beroving in een woning of op straat is gebeurd. Dat moet later blijken uit de aangifte. De politie hoopt met getuigen in contact te komen.