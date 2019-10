Beroepsgenoten herdenken advocaat Derk Wiersum

Debatcentrum Rode Hoed voorafgaand aan de herdenking van de geliquideerde advocaat Derk Wiersum. Beeld ANP

De bijeenkomst was belegd door de Amsterdamse Orde van Advocaten in de Rode Hoed aan de Keizersgracht. Naast Van der Burg spraken ook minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en voormalig advocaat Bart Stapert, met wie Wiersum kroongetuige Nabil B. in het inmiddels geruchtmakende liquidatieproces Marengo bijstond.

“Een van ons is vermoord,” zei Van der Burg. “Dat was het eerste wat ik dacht toen ik het nieuws hoorde.” De OM-baas zei dat justitie ‘schouder aan schouder’ staat met de advocatuur en de rechterlijke macht om de rechtsstaat te beschermen. ‘Een verlies voor de een is een verlies voor ons allen’.

Stapert, die inmiddels is overgestapt naar de rechterlijke macht, roemde Wiersums tomeloze inzet en grote vakkennis. “Derk was een wandelende encyclopedie.” Hij haalde met instemming een tweet van een andere advocaat aan, die schreef dat ook de moordenaar van Wiersum een advocaat zal vinden die ‘het onderste uit de kan’ voor hem zal halen. “En zo hoort het ook,” aldus Stapert.

Twijfel over eigen veiligheid

Grapperhaus noemde Wiersum een ‘pleitbezorger van de rechtsstaat die gewoon zijn werk deed’. “Maar het woord ‘gewoon’ is aan het wankelen gebracht,” aldus de bewindsman, “omdat de moord op Wiersum velen in het rechtsbedrijf angst heeft aangejaagd en twijfels over hun eigen veiligheid heeft bezorgd.” Grapperhaus vergeleek de moord op de advocaat met het toenemende geweld tegen hulpverleners. Het maakt hem woedend, zei hij. “U moet uw toga met overtuiging kunnen blijven dragen.”

Volgens Grapperhaus zijn er na de moord ‘onconventionele maatregelen’ genomen om professionals die zijn betrokken bij zware strafzaken te beveiligen.