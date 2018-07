Beroep zorgboerderij De Boterbloem afgewezen

Willen we echt de hele stad vol bouwen? Erik Geurtsen van De Boterbloem

Geurtsen: "Ik denk dat het nu aan de politiek is om de motie uit te voeren." Dit is volgens hem dan ook niet een juridische, maar een maatschappelijke kwestie. "We vechten niet alleen voor onszelf, we vechten voor de hele Lutkemeerpolder. Willen we echt de hele stad vol bouwen?"



De Boterbloem zegt dat een overleg over de toekomst van de boerderij altijd mogelijk is, mits er een voor hun werkbaar plan wordt voorgelegd.