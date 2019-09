Beroemde restaurant Le Garage is na make-over bijna klaar voor heropening

Het oude interieur van Le Garage, met de kenmerkende rode banken. Beeld Carly Wollaert

Onder toeziend oog van Cees Dam, de architect die het restaurant ook bij opening in 1990 ontwierp, heeft Le Garage − waarvan de in 2016 overleden Joop Braakhekke lang het boegbeeld was − een make-over gekregen. Zo is er een nieuwe bar met hogere zitjes, zijn de toiletten vernieuwd en heeft de zaak een nieuwe huisstijl. De kenmerkende rode banken, waar beroemde gasten als Harry Mulisch, Cees Nooteboom, Mick Jagger en Joan Collins zaten, zijn intact gebleven.

Ook de muren hebben een metamorfose ondergaan: originele werken van vaste Le Garage-gasten, zoals fotograaf Erwin Olaf en Herman Brood, hangen naast kunst van grootheden als Salvador Dalí, Picasso en Warhol.

“Voor ons is het behouden van het gevoel en de sfeer van het allergrootste belang geweest,” zegt Arthur van de Ven, die sinds dit jaar samen met Erwin Walthaus het restaurant op de Ruysdaelstraat in Zuid leidt. “Le Garage voelt voor veel gasten als een tweede huiskamer. Dat moest zo blijven. Maar dan wel een met een upgrade.”

Menu en champagne

Van de Ven en Walthaus hebben bewust gekozen voor de uitstraling van een Franse bistro. “We willen toonaangevend zijn en aan Nederland de kwaliteit van een goede bar-bistro tonen. Net als in Parijs,” aldus Van de Ven.

“We serveren geen liflafjes, maar klassiekers als een fraaie biefstuk, een goede tonijnpizza of steak tartare en bijvoorbeeld een île flottante als nagerecht. Daarbij hebben we een eigen rotisserie, dus staat er kip van het spit op het menu en natuurlijk zijn de huisgemaakte friet en mayonaise gebleven.”

Ook willen Van de Ven en Walthaus het drinken van champagne weer terugbrengen ‘in een wereld waar prosecco de norm lijkt geworden’. “Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met champagnehuis Ruinart.”

Op 8 oktober gaat de nieuwe Le Garage weer open.