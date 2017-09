Bernard Welten levert zijn riante contract bij politie in

Tijdens de Bijlmerramp, op 4 oktober 25 jaar geleden, was hij algemeen commandant. In het dagelijks leven was hij inmiddels chef van de recherche. Met andere kopstukken raakte hij verwikkeld in de 'IRT-affaire' over de omstreden opsporingsmethoden.



Theo van Gogh

In 1998 trad hij toe tot de Amsterdamse korpsleiding, in 1999 werd hij hoofdcommissaris in Groningen, in 2004 keerde hij terug naar Amsterdam. Op zijn tweede werkdag werd Theo van Gogh vermoord.



Als korpschef botste Welten voortdurend met burgemeester Cohen en hoofdofficier van justitie Leo de Wit, die volgens hem te weinig deden om veelplegers structureel uit de criminaliteit te halen.



Dat Eberhard van der Laan als Cohens opvolger wél rigoureus wilde ingrijpen, was voor Welten een verademing. Samen zetten ze de Top 600 op, om jonge criminelen uit de misdaad te halen.



Zie ook: Bernard Welten twee keer geëerd en: Aalbersberg nieuwe korpschef Amsterdam