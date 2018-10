Berlagebrug in 2020 maanden dicht voor al het verkeer

Er is sprake van slijtage van de mechanische uitrusting, vervorming van het beweegbare gedeelte en scheurvorming in het brugwachtershuisje. Na de werkzaamheden, die waarschijnlijk in 2020 plaatsvinden, moet de brug weer 30 jaar meekunnen.



Vier maanden omrijden

De Berlagebrug is een belangrijke verbinding voor fietsers, ov en auto's. Een volledige afsluiting van de brug is de meest gunstige aanpak, stelt de gemeente. Ook voor de beroepsvaart zijn de gevolgen aanzienlijk: zij zullen ongeveer vier maanden een alternatieve vaarroute moeten nemen.



Uit analyses blijkt dat met name het huidige fietspad veel te smal is voor de enorme hoeveelheden fietsers die het te verwerken krijgt. Door het voetpad te versmallen, kan het fietspad worden verbreed met 67 centimeter. In het midden van de brug blijft er voor voetgangers anderhalve meter stoep over.



26 miljoen

De vernieuwing van de Berlagebrug gaat ruim 21 miljoen euro kosten. Ook de naastgelegen Schollenbrug, aan de andere kant van de roeivereniging, worden in de aanpak meegenomen. Dit zal ongeveer vijf miljoen euro gaan kosten. Door ook deze brug af te sluiten, wordt het doorgaand fietsverkeer nog ingewikkelder gemaakt.