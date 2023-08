Berken, linden en platanen als airco van de stad: ‘Het kan zo twaalf graden schelen’

Nu klimaatverandering zorgt voor meer hittegolven, worden bomen de airco’s van onze steden. Deze zomer vergelijken onderzoekers in Amsterdam verschillende boomsoorten. Een grote, volle kroon biedt de meeste verkoeling, maar niet overal in de stad is daar ruimte voor.

Bomen worden wel bestempeld als de airco’s van de steden, maar bomenconsulent Hans Kaljee van de gemeente Amsterdam spreekt liever van ‘de parasols van de straten’. Het verkoelende effect is hoe dan ook groot. “Op een warme zomerdag kan het voor het gevoel zo twaalf tot vijftien graden schelen als je in de schaduw van een boom zit.”

Maar de ene boom is de andere niet en daarom onderzocht de TU Delft maandag in Amsterdam de koelende werking van berken, linden en platanen. Het onderzoek is onderdeel van een landelijke studie in acht gemeenten. Onder zes bomen in Amsterdam peilden onderzoekers de hele dag door de temperatuur en dan zowel in de zon als de schaduw. De verwachting is dat de ene boomsoort een veel groter effect op de temperatuur heeft dan de andere .

Merkbaar verschil

“De bladerkroon van deze plataan kan wel 30 meter in doorsnee worden,” zegt Kaljee in Geuzenveld wijzend naar een van de onderzochte bomen. In de verte ziet hij een berk waarvan meteen opvalt dat de kroon veel minder vol is. “Meer dan dat wordt het niet. De zon kan er bijna onderdoor.”

Het is maar één meting, maar het verschil tussen beide boomsoorten is meteen merkbaar in de schaduw eronder. Onder de plataan is het zo’n 22 graden, onder een berk in Geuzenveld is het even later bijna 24 graden.

De onderzoekers meten ook het effect van de grond rondom de boom. Staat de boom in gras of wordt hij omgeven door steen? “In smalle, dichtbebouwde straten kun je een soort canyoneffect krijgen waar de warmte ’s avonds lang blijft hangen,” legt TU-onderzoeker Tom van den Wijngaard uit. In zo’n omgeving kan het verkoelende effect van bomen wellicht nog groter zijn. “Bomen kunnen daar dankzij hun schaduw voorkomen dat materialen opwarmen en de warmte vasthouden.”

Tegelijk zijn dat vaak drukke straten waar bomen maar weinig ruimte krijgen om te groeien. “Juist hier wordt het lastig om een beetje volwassen bomen te krijgen,” zegt Van den Wijngaard. “Het is een gevecht om de ruimte.”

De waarde

De metingen worden verder gebruikt voor een Amerikaans computermodel met de naam i-Tree dat de waarde van bomen voor de leefomgeving in kaart brengt. Dit computerprogramma dat per boom kan inschatten wat de bijdrage is aan luchtkwaliteit, biodiversiteit, regenwaterafvoer of CO 2 -opname en daar zelfs een prijskaartje aan hecht, is nu helemaal ingericht op Amerikaanse data terwijl de verschillen met de Nederlandse situatie groot kunnen zijn. Zo zijn de straten hier vaak smaller en wortelen de bomen in dit natte polderland doorgaans een stuk minder diep dan in de VS.

I-Tree kan straks dan weer inschatten welke bomen er in een stedelijke omgeving als Amsterdam te verkiezen zijn als de klimaatverandering doorzet, zegt Van den Wijngaard. De meeste verkoeling komt van volwassen bomen, maar het kan zomaar veertig jaar duren voordat ze volgroeid zijn. “In de stad zijn de groeiomstandigheden lastig, dus we moeten eigenlijk nu al weten welke bomen geschikt zijn.”

De meeste koeling

Voor Amsterdam rekenen de onderzoekers ook door welke bomen geknipt zouden zijn voor de Jan Evertsenstraat, de De Clercqstraat en de Rozengracht, straten van de zogeheten Oranje Loper die loopt tussen het Centraal Station en het Mercatorplein in Amsterdam-West. De bomen die hier staan hebben het niet makkelijk omdat in het verleden is gekozen voor soorten die beter gedijen bij andere omstandigheden, legt Kaljee uit.

Nu de Oranje Loper wordt aangepakt, kan de gemeente Amsterdam anticiperen op almaar heftiger hittegolven. “Als je de straat dan toch opnieuw gaat inrichten, kan je meteen nagaan welke soorten over dertig jaar de meeste koeling bieden.”

Dan moeten grotere boomkronen en de bijbehorende wortels in de ondergrond in zulke volle, drukke straten ook maar passen, natuurlijk. “Als we alleen kijken naar hittestress, zijn we zo klaar. Maar ja, ruimte is schaars.”

Bomen met een grote, dichte kroon zoals de linde, maar ook de populier en de paardenkastanje kunnen een straat bovendien donker maken. Bewoners hechten vaak aan licht in hun woning, begrijpelijk ook. Kaljee: “Deze zoektocht moeten we nu beginnen.”

Meer schaduw

Dat Amsterdammers beginnen te merken hoe heet zomers kunnen uitvallen, helpt ook wel weer. In het verleden wilden bewoners vaak sierlijke, lollyvormige bomen voor hun straat. “Als er maar bloemetjes aan groeiden en besjes voor de vogels,” zegt Kaljee. “Nu krijg ik ook weleens het verzoek of er meer schaduw bij kan. Dat heb ik in het verleden maar zelden gehoord.”