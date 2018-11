Berichten van crimineel Taghi schetsen 'geoliede machine'

Als op 17 april 2016 de crimineel Samir Erraghib is geliquideerd voor zijn huis in IJsselstein is Ridouan Taghi (40) volgens justitie via zijn versleutelde PGP-Blackberry (Pretty Good Privacy) 'in gesprek' met Zakaria el H. (40), die binnen de organisatie over de vluchtauto's zou gaan.



De BMW M5 die de schutters als vluchtauto zouden gebruiken, startte niet, waardoor ze te voet moesten vluchten. De politie kon de auto in beslag nemen.