Bergers beginnen met veiligstellen onderzeeër NDSM

De onderzeeboot is in deplorabele staat: sinds 2002 is er geen onderhoud gepleegd

De stad zit al langer met de onderzeeboot in zijn maag, niet in het minst doordat er niet minder dan 1500 kilo asbest in is verwerkt.



De boot is sinds 2008 eigendom van het Belgische Marintec, dat het uitsluitend had gekocht om het buiten Europa te laten slopen. Toen dat onmogelijk bleek, is het koopcontract ontbonden.



De Raad van State oordeelde vorige maand dat Marintec formeel geen eigenaar is van de boot, en dus ook niet verantwoordelijk is voor het verwijderen ervan.



