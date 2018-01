Beredrukke Reddingsbrigade mist geld en vrijwilligers

Bij één boot zie je de bodem op en neer gaan tijdens het varen, zo dun is die geworden

Ook zijn er maar acht overlevingspakken die de reddingszwemmers beschermen, terwijl er twaalf man op de boten staan. Van een van de sloepen begaf de motor het tijdens een inzet, waardoor de bemanning moest roeien. De schepen moeten bovendien worden opgeknapt of vervangen: één sloep is al sinds 1983 in gebruik, andere stammen uit de jaren negentig.



Een stap te ver

"Bij één boot zie je de bodem op en neer gaan tijdens het varen, zo dun is die geworden. Geld voor onderhoud is er niet, dus dat doen we zelf. Dat scheelt een hoop geld, al kost het wel veel tijd." De brigade heeft ruim 2 ton nodig om weer tien jaar vooruit te kunnen, schat Weg.



Voor subsidie lijkt de reddingsbrigade niet in aanmerking te komen, bleek toen PvdA-raadslid Orhan Kayar in 2015 in de commissie aandacht vroeg voor de krapte. "Ik stelde toen voor om het vrijwilligerstekort op te lossen door bijvoorbeeld mbo-studenten stages te laten lopen bij de reddingsbrigade," zegt hij.



Portemonnee

"Daarop werd door iedereen enthousiast gereageerd, ook door wethouder Eric van der Burg, maar tot concrete resultaten is het nog niet gekomen. Het enthousiasme onder de mbo-scholieren was niet erg groot. Dat gaat me aan het hart, want de brigade doet goed werk."



Bedrijven of particulieren die de Amsterdamse Reddingsbrigade financieel willen ondersteunen zijn lastig te vinden. Weg: "Ik heb veertig brieven gestuurd, maar vaak krijg je niet eens een antwoord. Het nut en de noodzaak ziet iedereen wel in, maar de portemonnee trekken blijkt vaak een stap te ver."



Lees ook: Reddingsbrigade bestaat 100 jaar: 'Veel speelde zich af rond de Dam'