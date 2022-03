Benzineprijzen in Amsterdam: tankbeurt elders scheelt soms 20 cent per liter

Ook in Amsterdam zijn er grote prijsverschillen tussen benzinestations. Nu de prijzen door de oorlog in Oekraïne snel oplopen, is een stukje omrijden de moeite waard. ‘Elke keer als ik betaal schrik ik me te pletter.’

Suzanne (58) zoekt het goedkoopste tankstation uit voor ze gaat tanken. Bij zowel de Makro als bij Loogman, beide in Amsterdam-Duivendrecht, betaalt ze ongeveer 2,27 euro per liter benzine en dat rangschikt deze tankstations onder de goedkoopste plekken om te tanken in de stad. “Ik kom speciaal hier naartoe om te tanken. Ik houd de prijzen in de gaten met verschillende apps en probeer zo goedkoop mogelijk uit te zijn.” Er zijn meer mensen met hetzelfde idee als Suzanne. Achter haar staat een lange rij auto’s te wachten om hun tank vol te gooien.

De gestegen vraag naar brandstof doordat mensen weer vaker naar hun werk gaan, in combinatie met het conflict in Oekraïne, veroorzaakt grote prijsstijgingen. Sinds januari is benzine al ruim dertig cent per liter duurder geworden.

Binnen de ringweg A10 betaalt de automobilist gemiddeld 105 euro voor een volle tank (45 liter E10, voorheen Euro 95). Toch zijn er plekken in Amsterdam waar dat relatief goedkoop kan, voor een tientje minder. De onderlinge concurrentie tussen Amsterdamse tankstations laat de prijzen soms tot wel twintig cent per liter van elkaar verschillen.

Omdat het loont om op zoek te gaan naar lage prijzen is het gebruik van apps om de prijzen te vergelijken fors toegenomen. De populairste vergelijker is die van Directlease, inmiddels te vinden in de top 10 van de App Store en het aantal gebruikers is in de afgelopen twee weken verdrievoudigd.

‘Dit is toch niet normaal man’

Bij de pomp van de Makro is het druk en zijn de klanten geïrriteerd. Uberchauffeur Abdel maakt na het tanken een foto van de meter. “Dit is toch niet normaal man. Eerst betaalde ik 80 euro voor een volle tank, nu ben ik 120 kwijt. Uber hanteert nog steeds dezelfde prijzen, en ik verdien steeds minder. Als die niet snel omhooggaan wordt het moeilijk straks.”

Andere automobilisten die veel onderweg zijn voor hun werk hebben ook last van de hoge prijzen. Jeroen de Geus (57), die even pauze neemt met een beker koffie, leunend tegen zijn auto bij het tankstation van wasstraat Loogman: “Ik ben videomaker, dus ik ben veel onderweg en moet een hoop spullen meenemen, het openbaar vervoer is voor mij geen optie. Ik vraag een vergoeding per kilometer aan mijn klanten, die heb ik laatst moeten verhogen naar 35 cent.”

Irene Takkenberg (62) rijdt dagelijks voor haar werk naar Apeldoorn. “Ik krijg maar een gedeelte van mijn reiskosten vergoed, dat tikt best aan. Elke keer als ik betaal schrik ik me te pletter.”

Ook buiten de Ring zijn er mogelijkheden om goedkoop te tanken. Bij Autoradam in West merkt algemeen directeur Ruud van der Jagt verandering. “Voorheen tankten klanten vaak voor een klein bedrag. Dat is nu steeds vaker een volle tank, ze zijn bang dat de prijzen een dag later nóg hoger zijn. We hebben meer brandstof verkocht en zien dat mensen vaker omrijden voor een goedkopere tankbeurt.”

Kleine tankstations houden vaak de prijs laag door zelf minder winst te maken. “Wij kopen onze brandstof in bij bedrijven als Shell en BP en pakken minder marge. Voor ons wordt de situatie dus ook steeds lastiger.”