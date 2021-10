Benzineprijzen blijven stijgen, maar aan de randen van Amsterdam tank je goedkoper

Beeld Getty Images/iStockphoto

Oorzaak is de hoge prijs van ruwe olie door de toegenomen vraag na de ­coronacrisis. De gemiddelde pompprijs op Euro 95/E10-benzine steeg met 15 procent van 1,61 euro per liter in januari naar 1,85 euro in september. De andere gangbare brandstoffen laten dezelfde trend zien.

Dat becijferde mobiliteitspasaanbieder MultiTankcard. “De stijgende prijzen hangen onder meer samen met de groeiende vraag, nu het einde van corona hopelijk nadert,” zegt ­directeur Patrick Roozeman. “De oliemaatschappijen moeten de productie nu opvoeren, waardoor de prijs weer kan zakken. Omdat olieprijzen op termijnmarkten bepaald worden, is die stijging of daling eigenlijk altijd vertraagd.”

“Daarnaast zie je aan de pomp dagelijkse prijsfluctuaties aan de hand van de vraag. Bij mooi weer en drukte – bijvoorbeeld in de spits – ligt de prijs vaak iets hoger, terwijl ­deze een paar uur later weer iets lager kan liggen als de drukte voorbij is of als het weer omslaat.”

Lokale pompen

Het resulteert ook in flinke prijs­verschillen per tankstation. De ­concurrentie tussen tankstations blijkt ook uit de toegenomen prijsverschillen tussen benzinepompen aan de snelweg en andere tankstations. Voor E10-benzine was het prijsverschil in 2019 tussen een snelweg- en een lokale pomp nog gemiddeld 11 cent per ­liter, nu is dat opgelopen tot 15 cent.

Roozeman: “Het lijkt erop dat de ­lokale pompen steeds meer concurreren op prijs om de prijsbewuste klant te lokken.”

Goedkoper

Aan de randen van de stad is het goedkoper. Daar kun je al snel voor 15 tot 20 cent goedkoper tanken dan aan de snelweg. Aan de Hamerstraat in Noord betaal je voor E10-benzine ­bijvoorbeeld 1,88 euro per liter. Aan de Industrieweg in Duivendrecht 1,86 en iets verderop, aan de Hollandse Kade in Abcoude, slechts 1,82 euro. Aan de andere kant van de stad, aan De Weer in Zaandam, betaal je 1,83 per liter en in Portsmuiden 1,84 euro.

Toch te duur? Bij Fieten Olie in ­Blaricum en bij de Makro Amsterdam kun je tanken voor 1,66 euro per liter. Op een tankbeurt van 50 liter scheelt dat toch bijna 20 euro.