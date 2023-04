Benodigde 10.000 handtekeningen binnen voor referendum groen in Amsterdam

Volgens de initiatiefnemers maken veel Amsterdammers zich zorgen over het groen in hun stad. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Daarmee is het eerste stadsbrede referendum in Amsterdam sinds twintig jaar weer een stap dichterbij. Het draait hierbij om de zogenoemde Hoofdgroenstructuur, die vastlegt waar het groen in de stad wordt beschermd tegen bebouwing of verharding. Naar de smaak van de drie initiatiefnemers biedt de Hoofdgroenstructuur nog te veel ruimte om te bouwen in het groen.

De afgelopen weken ondertekenden 10.187 Amsterdammers het verzoek om een referendum over de beleidsplannen. Woensdag en donderdag worden de handtekeningen gecontroleerd, maar uit eerdere controles bleek al dat er weinig ongeldige steunverklaringen bijzaten.

Snel behaald

Nadat er in januari al achttienduizend handtekeningen waren verzameld voor een eerste verzoek (toen waren er duizend handtekeningen nodig), werd de vereiste ondergrens ook dit keer snel behaald. Vanaf 22 maart waren er tien weken om de tienduizend handtekeningen te halen. Binnen krap drie weken waren die al binnen.

Initiatiefnemers John Zondag, Sonja Brilman en Sylvia Fennis zien daarin wederom bevestiging dat veel Amsterdammers zich zorgen maken om het groen in hun stad. Ze erkennen dat in de nieuwe plannen het beschermde groen wordt uitgebreid van 56 naar 72 vierkante kilometer, maar stippen ook aan dat veel van die oppervlakte uit water of zelfs snelwegberm bestaat. Daarnaast vrezen ze dat in belangenafwegingen woningbouw het altijd wint van groen.

Groenverordening

Zij formuleerden drie concrete wensen: bestaande stadsnatuur moet beter beschermd worden, al vóór de bouw van nieuwe wijken moet grond voor groen worden gereserveerd en een speciale groenverordening moet ervoor zorgen dat dit juridisch afdwingbaar is.

Tot eind mei kunnen er meer steunverklaringen worden ingediend. De gemeenteraad neemt nog voor het zomerreces een besluit over het referendum. Tot nu toe steunen de coalitiepartijen de democratische route die de initiatiefnemers afleggen, maar de partijen zouden het referendum in theorie nog kunnen tegenhouden.

Simpele ja/nee-vraag

Als de raad opnieuw instemt, wordt ook het besluit genomen over de vraagstelling. Het moet een simpele ja/nee-vraag zijn – een uitdaging op zich, vooral omdat de uitslag van het referendum raadgevend is en daarna geïnterpreteerd moet worden door de gemeenteraad.

Naar verwachting kunnen Amsterdammers volgend jaar in het voorjaar naar de stembus.

Over de auteur: Tim Wagemakers verdiept zich al bijna 10 jaar in de Amsterdamse politiek en schrijft er sinds 2022 voor Het Parool over als politiek verslaggever.