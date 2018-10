Benefietavond Urbanuskerk: 'Help ons uit de brand'

De benefietavond op 24 november wordt georganiseerd in de Schouwburg Amstelveen, de volledige opbrengst gaat naar de opbouw van de afgebrande kerk.



Het Rijksmonument - die titel blijft de kerk houden - is verzekerd, maar beperkt. Voorzitter van de Stichting Clem Venne vertelt dat het gebouw is verzekerd om in de oorspronkelijke staat terug gebouwd te worden. "Dan krijg je de kerk dus terug zoals die 130 jaar geleden gebouwd is."



Toekomst

Volgens Venne moeten er veel extra kosten gemaakt worden om mee te gaan met de tijd. "Het dak bijvoorbeeld, krijgen we terug in de originele staat, maar dat dak heeft nu isolatie nodig. Ook moet je denken aan warmtepompen in plaats van aardgas. Het zou dom zijn om niet aan de toekomst te denken."



Daarnaast zijn er nog andere zaken die de kerk had aangeschaft maar die niet vergoed worden. "Naast een spiritueel centrum is het ook een culturele plek. Microfoons, versterkers en het interieur moeten ook weer gekocht worden."



Kosten

Momenteel zitten verzekeraars en bouwkundigen rond de tafel om te inventariseren wat er de komende periode gaat gebeuren. Wat de extra kosten zullen zijn? Venne durft het bijna niet zeggen. "Je praat niet over een paar duizend euro, misschien wel één of twee ton. Daar moeten we ons sterk voor maken."



De kerk werd in 1888 in gebruik genomen en is ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers, die onder andere het Centraal Station van Amsterdam en het Rijksmuseum ontwierp.



Kaarten voor de benefietavond kosten 25 euro.



