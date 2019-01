Benefietavond in Paradiso voor muziekschool in Oud-West

Leontine van Vlerken, directeur van het Muziekpakhuis. © - Willen wij met leerlingen optreden, dan moet dat in dure externe ruimtes Leontine van Vlerken

U wilde nooit subsidie, onder andere om het verantwoordelijkheidsgevoel onder docenten te versterken. Is het nu toch tijd aan het jasje van de gemeente te trekken?

"Ja. Wij zouden heel graag eenmalig hulp van de gemeente krijgen. Ik ben ontzettend jaloers op alle broedplaatsen in Amsterdam. Ik ben er ontzettend voor, maar ik denk ook vaak: zo'n plek zijn wij al 36 jaar. Ik zou graag eenmalig steun krijgen en daarna weer 36 jaar zelfstandig zijn."



Wat als de inzamelingsactie niet slaagt?

"Dat zou heel erg zijn. We zitten op heel dure vierkante meters hartje Amsterdam, en de ruimte die er nu is lekt, is 's winters te koud, 's zomers te warm. Bovendien is de geluidsisolatie niet goed genoeg. Er staat een vleugel met een briefje waarop staat dat je er in verband met de buren niet op mag spelen. Dat is natuurlijk te gek voor woorden."



Op welk onderdeel van de benefietavond bent u het trotst?

"Ik vind het eigenlijk sowieso al prachtig dat wij met deze avond kunnen zeggen: kijk Amsterdam, dit is onze droom. De muzikanten snappen dat en Paradiso heeft er ons een zaal voor gegund. De zanger en gitarist van The Analogues doen mee, een heel succesvolle Beatles-coverband. Zij zitten vanavond ook bij De Wereld Draait Door, en ik heb gevraagd of ze daar een klein zinnetje over ons kunnen zeggen. Het is zo belangrijk dat we dit kunnen doen."



"We willen dat Engelenbakgevoel terugbrengen, elkaar laten zien waar we mee bezig zijn. We hebben het dan misschien niet over hoge cultuur, maar wel over amateurkunsten. En die sfeer is minstens even bijzonder."



Kaarten voor de benefietavond van morgen zijn online te krijgen via www.paradiso.nl, en aan de deur.