Benefiet voor krakers in Paradiso: ‘We moeten kraken, anders woon ik nog thuis tot ik dertig ben’

In een vol Paradiso werd gisteravond een benefietavond georganiseerd voor de Amsterdamse kraakscene, Piepend en krakend genaamd. De opbrengst gaat naar juridische kosten van de kraakbeweging, of zoals ze zelf zeggen: ‘Boetes en shit’.

In de hal van Paradiso staat een vrolijke, geïmproviseerde fotostudio: een oranje kamerscherm met de tekst ‘Een plaatje van een heterdaadje.’ Twee Franstalige vrouwen laten zich achter het scherm fotograferen, koevoet in de hand, porrend in een oude deur, achterom kijkend naar de camera.

“Jaaaa,” moedigt fotograaf Rosa (geen achternaam, 23) aan. “Look sexy! And guilty!”

Student Bibi Bannink (17) heeft de sessie net achter de rug. “Het is goed alvast te oefenen voor later. Het echte werk. Anders kom je tegenwoordig nergens meer aan een woning. Het is allemaal veel te duur. Ik woon nog thuis tot ik dertig ben, denk ik. Daarom moeten we kraken.”

Voor twee euro heeft ze een digitale polaroidfoto gekregen. Wat ze niet weet: iedereen die een foto laat nemen, wordt later deze avond bij elkaar gedreven door stillen, met de foto als bewijsmateriaal. Wel wordt om twee uur ’s nachts één golden ticket uitgedeeld. Die wint, symbolisch, een sociale huurflat in Almere.

Fotograaf Rosa: “We proberen op een creatieve manier om te gaan met de situatie dat we geen kans krijgen om in onze eigen stad door te groeien, terwijl er wel heel veel woningen leegstaan. Daar zit de weerstand en het onbegrip.”

Revival

De fotostudio is maar een van de vele activiteiten van een bomvol programma, deze feestavond in Paradiso, georganiseerd door enkele kraakbewegingen, waaronder Mokum Kraakt. Er zijn workshops, paneldiscussies, poetry-optredens en vele dj’s en bands. Allemaal om de revival van de Amsterdamse kraakbeweging te vieren.

Paradiso, tenslotte zelf ooit begonnen als kraakpand, heeft gratis de kelder en grote zaal beschikbaar gesteld. De entree, die in de loop van de avond oploopt van 5 euro tot 20 euro, gaat naar de juridische kosten van de kraakbeweging, of zoals ze het zelf noemen: ‘boetes en shit’.

Twee jonge punkers, Diesel (16) en Dini (17), zijn uit ‘Hillywood’ gekomen. Zo noemen ze Hilversum. Diesel: “Ik wil niet hoog op de stoel gaan zitten, maar ik ben hier omdat ik het belangrijk vind voor de kraakbeweging, en 5 euro kan ik wel missen.

Diesel woont nog bij zijn ouders thuis. “Het is fijn bij mijn ouders, maar het is ook moeilijk om heel binnenkort te verhuizen. Daarom is kraken gewoon goed.”

Oude rot

Het publiek in Paradiso bestaat grotendeels uit twintigers, maar hier en daar is ook een oude rot te zien. Kraker Ronald (48) is hier om de kraakbeweging te steunen. “Ik ben zelf ook nog een kraker, ik ben begonnen in de jaren negentig. Maar je merkt dat het kraken de laatste jaren behoorlijk de kop wordt ingedrukt.”

Hij hoopt dat de kraakrevival doorzet. “Maar als je ziet hoe streng te straffen zijn, kun je je afvragen hoe lang mensen het nog volhouden. Een tijd geleden was er ook een benefiet voor een stuk of vier, vijf krakers die van de rechter 15.000 euro schadevergoeding moesten betalen. Dat soort dingen gebeurt in Amsterdam. Daar valt als kraker niet tegen op te boksen.”

De Engelse kunstenaar Fraser Stewart (37) is in 2009 naar Amsterdam gekomen vanwege de ‘booming kunstenaarscene’ en de mogelijkheid destijds een atelier te vinden. “Het draait alleen om geld en winst. Daarom is er geen andere optie dan kraken. Mooie dingen moeten de kans krijgen om te groeien en bloeien. Damien Hirst en Andy Goldsworthy zijn ook ooit begonnen in een kraakpand.”

Stewart kraakt al bijna vijftien jaar, ergens in Amsterdam. “Mijn ouders zeggen: ‘Waarom koop je geen huis?’ Boomers hebben echt geen idee.”