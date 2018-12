Benaouf A. weerspreekt 'leugens' Mohamed H. en Jalal L.

Volgens de twee heeft Benaouf A. in de gevangenis gezegd dat hij had gelogen dat hij Anouar B. had herkend in de Audi RS4 van de schutters die hem op 29 december 2012 in de Staatsliedenbuurt beschoten.



"Waarom komt Mohamed H. daar nu mee, na 3,5 jaar, uit het niets?" zei A. maandagmiddag in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol. "Of hij wordt bedreigd, of ze bieden hem geld aan. Ik zit al veertien maanden in de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) en heb met niemand contact. Ik zou niet weten wat achter de schermen gebeurt."



Allemaal gestuurd

Benaouf A. verwees naar de verklaring van zijn Kroatische ex-medegedetineerde Goran K., die vorige week als getuige vertelde dat hem vanuit het kamp van Anouar 'Popeye' B. tot twee ton was geboden om te liegen dat Ben hem had gezegd dat hij over de herkenning van 'Popeye' had gelogen.



"Het is precies wat ik zeg en wat die Joegoslavische jongen zegt. Ze bieden hem geld aan. Ik kan zo drie-, vierduizend personen optrommelen die met mij hebben vastgezeten (en die voor geld misschien zo'n leugen willen vertellen). Dit is allemaal gestuurd."



Miljoen

Over Jalal L. vertelde Benaouf A. dat die eerder met (zijn grote rivaal) Gwenette Martha 'had gezeten'. "Ook beaarders vonden het vreemd dat hij eerst met Martha bevriend was geweest en daarna met mij. Heeft Jamal ook verteld dat zijn broertje nog contact met Martha had gehad?"



Dat broertje, 'Kleine Kikker', zou 'begin 2014' in het uitgaansleven van Martha tweeduizend euro hebben gekregen. Als zijn broer Jalal, 'Grote Kikker', later Benaouf A. zou lokken zodat die zou kunnen worden geliquideerd, zou die een miljoen euro krijgen, zo zou Martha hebben gezegd.



Nabestaanden

Benaouf A. zegt het heel verdacht te vinden dat ineens allerlei criminelen opduiken die zeggen dat hij over de herkenning van Anouar B. heeft gelogen 'sinds advocaat Inez Weski de advocaat is van Anouar B.'



Zelf spreekt hij de waarheid, zegt A. "Ik zit hier niet voor mezelf of voor het Openbaar Ministerie. Ik zit hier voor de nabestaanden, voor de ouders en zussen van die jongens die zijn geliquideerd (Said el Yazidi en Youssef L.)."



Hij kijkt bij het uitspreken van die woorden de nabestaanden aan.