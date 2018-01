Benaouf A. ook verdachte in zaak helikopterontsnapping

Hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de poging de helikopter te kapen. A. moet nog worden verhoord.



Ontsnappen uit de gevangenis, of dat proberen, is in Nederland niet strafbaar. Wel zou A. in theorie nog kunnen worden verweten dat hij zijn acht medeverdachten (van wie een voortvluchtig is) heeft geholpen bij de poging hem te bevrijden. Een poging doen iemand te bevrijden uit de gevangenis is wél strafbaar.



Twaalf jaar straf

Van de eerste vijf verdachten die woensdag op een inleidende zitting terecht stonden, is alleen Ismail el M. vrijgelaten. Daardoor zitten nog zes verdachten vast.



Benaouf A. zit een straf van twaalf jaar uit voor het aansturen van de liquidatie van rivaal Najeb Bouhbouh in oktober 2012 in Antwerpen.



Die onderwereldmoord wordt beschouwd als katalysator in de vete die vele Amsterdamse criminelen het leven heeft gekost.



