Ben je een rechtsloper, of toch gewoon een linksloper?

Ik kan niet rekenen op enig begrip of op clementie

Tot het moment dat beiden op een trap gebruik willen maken van dezelfde fietsgoot, die doorgaans rechts zit. Dat is bijvoorbeeld geregeld het geval bij de minder moderne fietsenkelder of bruggen met fietspaden aan beide zijden.



Als een linksloper naar beneden wil op hetzelfde moment dat een rechtsloper naar boven gaat, dan botsen twee werelden.



Het blijkt regelmatig te leiden tot frictie, is te lezen in het tijdschrift De Vogelvrije Fietser. Een ingezonden brief van een lezer ('Soms voel ik mij erg eenzaam, als rechtsloper'), bleek voor velen een feest van herkenning. Lezeres Ien krijgt als rechtsloper bijvoorbeeld frequent te horen dat ze aan de verkeerde kant loopt.



'Nee: ú,' reageert ze dan vinnig. Ene Leendert maakt dit ook regelmatig mee. 'Ik kan niet rekenen op enig begrip of clementie,' verzucht hij.



De redactie van De Vogelvrije Fietser deed er een onderzoekje naar en wat bleek: de rechtslopers zijn zo eenzaam ook weer niet.



Van de 2000 mensen die meewerkten, zei toch nog een forse 28,63 procent aan de 'verkeerde' kant van zijn of haar fiets te lopen. 71,37 procent was 'normaal' en links­lopend.