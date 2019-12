Bemiddeling moet conflict raadsleden Denk oplossen

Bemiddeling moet een oplossing bieden in het conflict tussen twee Amsterdamse raadsleden van Denk. Dat schrijft het landelijke bestuur van de partij in een reactie op beschuldigingen van Ayşegül Kiliç, die fractievoorzitter Mourad Taimounti in een brief beschuldigt van vrouwonvriendelijk gedrag.