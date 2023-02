Bemiddeling heeft geen eind kunnen maken aan slepend conflict ADM-terrein

Het conflict draait om het water voor het ADM-terrein, dat jarenlang door de haven werd gebruikt als ligplaats voor binnenvaartschepen en duwbakken. Beeld ANP / Hollands Hoogte / Chris Schotanus

Beelen betaalde in 2021 86 miljoen euro voor het braakliggende ADM-terrein, dat twintig jaar gekraakt was geweest. Hij kocht het 43 hectare grote terrein met de bedoeling hier een scheepswerf voor superjachten te bouwen, maar bijna meteen kwam hij in conflict met de Amsterdamse haven.

Het conflict draait om het water voor het ADM-terrein, dat jarenlang door de haven werd gebruikt als ligplaats voor binnenvaartschepen en duwbakken. Beelen eiste dat de haven deze schepen, die voor een deel in het water lagen dat zijn eigendom is, zou weghalen. Om zijn eisen kracht bij te zetten claimde hij zelfs 130 miljoen euro schade bij de haven en de gemeente.

Later verloor Beelen een kort geding van de haven over de ligplaatsen. Nog weer later kreeg hij bij de rechter wél gelijk over een deel van de ligplaatsen. De tankers die daar lagen, zogeheten kegelschepen, zijn daarom inmiddels weg uit het ADM-water.

Verder gaat het conflict over aangrenzende stukken water die eigendom zijn van de gemeente. De vraag is of Beelen die mag betrekken bij zijn plannen voor het ADM-terrein.

Mediationtraject

Om een uitweg te vinden uit het conflict zijn Beelens bedrijf Larendael, de gemeente en het havenbedrijf een vertrouwelijk mediationtraject aangegaan, schrijft wethouder Hester van Buren (Haven) aan de gemeenteraad. Daarvoor zijn de voorbije maanden verschillende gesprekken gevoerd, schrijft zij, maar die hebben ‘niet tot definitieve overeenstemming geleid’.

Het mediationtraject is daarom tot ‘een (voorlopig) einde gekomen’, schrijft de wethouder. Zij kondigt daarbij aan dat Larendael de eerdere procedures mogelijk zal hervatten. Omdat de mediationgesprekken vertrouwelijk waren, wil de wethouder verder niets kwijt over het conflict.

Ook Beelen wil daar niets over zeggen vanwege de beloofde vertrouwelijkheid. Op de vraag of de strijdbijl nu weer wordt opgegraven, zegt hij dat de procedures nooit zijn stopgezet, alleen gepauzeerd. “We hebben het in de vrieskist gestopt. Als je het dan niet oplost, gaat de vrieskist uit en dan ontdooit het weer. Wij willen alleen goede buren zijn.”