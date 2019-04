Bemanning sleepbedrijf Svitzer legt opnieuw werk neer

Het Svitzerpersoneel protesteert met de werkonderbreking tegen het niet uitbetalen van overuren. In 2013 verkeerde Svitzer in financiële nood. Het sleepbootpersoneel besloot daarop hun werkgever tegemoet te komen. Maar anno 2019 zegt de bemanning van de sleepboten nog steeds structureel meer te werken dan het betaald krijgt.



De bemanning van de sleepboten ligt al langer overhoop met hun werkgever. Nadat begin deze maand een ultimatum was verlopen van hun vakbonden FNV Havens en Nautilus International heeft het scheepsbootpersoneel al twee keer eerder het werk neergelegd.



Duidelijke afspraken

"Svitzer doet alsof het nog steeds in financiële nood verkeert," volgens FNV Havens. De vakbond dringt aan op compensatie voor de extra uren. Dat mag best over meerdere jaren uitgesmeerd worden, als er maar duidelijke afspraken over komen.



Op de keper beschouwd gaat het om een uiterst kleine cao, voor niet meer dan 63 werknemers die zowel in de Amsterdamse als de Rotterdamse haven werken. Maar het gaat wel om personeel dat met weinig mensen veel raderwerk stil kan zetten.



Omdat de Noordersluis, de grootste sluis bij IJmuiden, tot 10 mei overdag gestremd is vanwege onderhoud, verplaatst al het scheepvaartverkeer zich deze week naar de avond. Een goed getimede staking kan meteen voor grote vertraging zorgen omdat behalve Svitzer alleen sleepbedrijf Iskes actief is in de Amsterdamse haven.