Bemanning Sea Pioneer krijgt eindelijk salaris

De crew is opgelucht dat ze na een paar weken wachten hun salaris binnen hebben, dat ze hard nodig hebben om hun families op de Filipijnen en in Pakistan mee te ondersteunen. Ze hopen dat het salaris over januari ook snel wordt betaald.



Verwarming

Sinds 6 december ligt het 170 meter lange schip voor anker in de Amsterdamse haven, doordat een schuldeiser beslag heeft laten leggen op het schip. Volgens het in Griekenland gevestigde Trinity Ships Inc., dat het management van het schip verzorgt, blijft de Sea Pioneer hier liggen tot er een koper is gevonden voor het schip. Hoelang dat gaat duren is nog onbekend.



Tot een paar weken geleden waren de omstandigheden aan boord armzalig. Behalve het uitblijven van het salaris, was de verwarming in grote delen van het schip uitgezet om brandstof te besparen. Ook mocht de bemanning maar beperkt gebruik maken van warm water.



Douchen

Inmiddels zijn die beperkingen opgeheven. Nadat scheepsdominee Leon Rasser, ingeseind door werknemers van de Havendienst, alarm sloeg kwamen meerdere partijen in actie. Simkaarten, kleding en voedsel is ter beschikking gesteld, de mannen zijn een paar keer gratis van boord gehaald en mochten zelfs douchen in een nabijgelegen hotel.



Woensdag gaan inspecteurs van de Internationale Transportarbeiders Federatie opnieuw aan boord van de Sea Pioneer om te kijken hoe de situatie is.



