Bemanning olietanker al 5 weken vast in Amsterdamse haven

Rasser: "De situatie is zorgelijk. Voor ons is het al vervelend als je een maand je geld niet krijgt, laat staan voor deze mensen. Zij varen om hun families thuis te kunnen onderhouden. Er zijn mannen aan boord die net een paar maanden geleden ­vader zijn geworden en geld nodig hebben zodat hun vrouwen thuis babyvoeding kunnen ­kopen."



Bemanningsleden van de Sea Pioneer willen niet met Het Parool praten over hun situatie uit angst om op 'een zwarte lijst' te belanden en niet meer aan het werk te komen.



Beperkt warm water en verwarming

Rasser: "Als je gaat klagen is het voor jou een ander. De armoede wordt uitgebuit en er is een systeem dat het faciliteert. We halen arbeiders daarvandaan waar ze geen enkele rechten hebben, omdat ze makkelijk vervangbaar zijn. Dat is een trieste en armetierige manier van zakendoen."



Vorige week heeft de eigenaar van het schip wel voedsel geleverd, waardoor er in elk geval nog genoeg voedsel is tot aan het einde van de maand.



Ook is er nog brandstof aan boord om het tot die tijd uit te houden, met beperkt warm water en verwarming. ITF houdt het schip de komende tijd nauwlettend in de gaten en heeft de eigenaar verzocht de salarissen te betalen en te stoppen met het rantsoeneren van het warme water.



De Havendienst is van de situatie op de hoogte, maar ziet geen rol voor zichzelf weggelegd, omdat het gaat om een conflict tussen de rederij en de bemanning.



Trinity Ships Inc.

Wie beslag heeft laten leggen op het schip is onduidelijk. Net zoals hoe groot de financiële problemen van de eigenaars van de Sea Pioneer precies zijn.



Het management van het schip is in handen van het in Griekenland gevestigde Trinity Ships Inc., dat in een reactie laat weten dat het in opdracht van een 'in de VS gevestigd fonds' werkt en dat het schip, dat 10 jaar oud is maar slecht is onderhouden, inmiddels in de verkoop is gezet.



Hoe lang dat nog gaat duren, is onduidelijk. "Het schip zal in Amsterdam blijven liggen tot het verkocht is," aldus het bedrijf.



Volgens Trinity Ships Inc. worden de betalingen aan de crew voor het einde van de week verwerkt. Het spreekt tegen dat er operationele beperkingen aan het schip zijn opgelegd.



