Bellenscherm stopt zoutwater Amsterdam-Rijnkanaal

Dat zijn buizen met gaatjes waar lucht doorheen wordt geperst, zodat een 'gordijn' van luchtbelletjes ontstaat. Dat houdt de instroom van zoutwater tegen. De buizen blijven er permanent liggen.



Na de plaatsing wordt het bellenscherm direct aangezet, zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. "Want je zou het niet denken, maar we hebben nog altijd te kampen met droogte."



Zoetwater

De rivieren leveren al maanden minder zoetwater dan normaal. Daardoor stroomt er zoutwater vanuit het Noordzeekanaal verder het Amsterdam-Rijnkanaal in. Dat brengt de drinkwatervoorziening in gevaar, aangezien er langs het kanaal innamepunten voor zoetwater liggen.



Door de belletjes wervelt het zoute water omhoog en wordt zo met de stroming afgevoerd naar het Noordzeekanaal.



Voor de buizen, die samen 35 ton wegen, is een sleuf gegraven in de bodem. Er komen roosters bovenop van 150 kilo per stuk en 3,5 meter breed.



Het is de eerste keer dat een bellenscherm in open water wordt geplaatst. Het beslaat met 70 meter de hele breedte van het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Amsterdamsebrug. Afgelopen zomer werden hier en daar kleinere, tijdelijke bellenschermen geplaatst in schutkolken van sluizen.



