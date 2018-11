Belgiëplein in Nieuw-Sloten afgezet na plofkraak

De politie onderzoekt de kraak, die rond 5.15 uur werd gepleegd. Of er buit is gemaakt is onbekend; van de daders ontbreekt nog ieder spoor.



Het gebied rondom het plein is afgezet met linten. De winkels zijn nog dicht, werknemers en buurtbewoners mogen het plein niet op.



Twee jaar geleden is op hetzelfde plein bij een pinautomaat al een plofkraak gepleegd. Destijds was de schade van de kraak enorm. Vorig jaar werd een 26-jarige Amsterdammer aangehouden voor de kraak. Of het nu om dezelfde automaat gaat kan de politie nog niet zeggen.



