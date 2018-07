Belevingsvlucht Lelystad Airport lawaaiiger dan verwacht

Ze zal deskundigen hiervoor vragen naar een verklaring.



Van Nieuwenhuizen reageert op een onderzoek van de zogeheten regiegroep Belevingsvlucht, een belangengroep van omwonenden, natuurorganisaties en andere betrokkenen. De regiegroep concludeert dat het vliegtuig tot acht decibel meer geluid maakte dan was berekend in de milieueffectrapportage.



Zwaarder

En als vliegtuigen over een paar jaar echt op weg zijn naar Lelystad, zullen ze nog meer geluid produceren, want dan zitten er passagiers en lading aan boord. Zulke vliegtuigen zijn enkele duizenden kilo's zwaarder dan het testtoestel, aldus de regiegroep.



De regiegroep wil ook dat het besluit over de opening van Lelystad wordt heroverwogen: eerst moet het luchtruim opnieuw worden ingedeeld. Dat moet in 2023 gereed zijn. Pas als dat is gebeurd, zou een besluit over de opening kunnen worden genomen.



Er is veel weerstand tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Mensen vrezen geluidsoverlast. De opening van de luchthaven werd door Van Nieuwenhuizen in februari met een jaar uitgesteld tot april 2020.