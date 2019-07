Beleggers verdringen starters van Amsterdamse huizenmarkt

Beeld ANP

Amsterdammers die hun eerste huis willen kopen in de stad, kunnen niet op tegen beleggers, blijkt uit onderzoek van Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Beleggers, dat zijn partijen met twee of meer panden in de stad, kunnen meer betalen en hebben ook meer geld over voor de huizen, omdat ze kijken naar het rendement: hoeveel kunnen ze verdienen aan de woning.

Buy-to-let, het fenomeen waarbij beleggers huizen kopen om te verhuren, is flink toegenomen, concludeert ASRE. Dit komt door de lage rente, de woningnood en de hoge huren die hierdoor te vragen zijn. Volgens De Nederlandse Bank valt inmiddels één op de vijf verkochte woningen in Amsterdam handen van beleggers.

Voor- en nadelen

Dit kan voordelen opleveren, want beleggers splitsen koophuizen op in kleinere appartementen en daarmee zorgen ze voor meer woningen in tijden van schaarste. Aan de andere kant kapen ze koopwoningen weg voor de neus van Amsterdamse starters.

Volgens ASRE ‘overheersen de nadelen’. Beleggers creëren weliswaar nieuwe appartementen, maar de huren hiervan zijn meestal erg hoog. Hier tegenover staat dat ze koopwoningen uit de markt halen, waardoor ze weer nieuwe schaarste creëren en daarmee bijdragen aan de prijsstijgingen.

Potentiële kopers zijn de klos. Ze zijn gebonden aan maximale hypotheken en kunnen hierdoor minder bieden dan de potentiële waarde die een woning heeft voor beleggers.

Een voorbeeld: tweeverdieners die samen 70.000 euro bruto per jaar verdienen, konden in 2018 zo’n 350.000 euro lenen. Als ze meedingen naar een huis van 50 vierkante meter of groter, zijn ze kansloos, tenzij ze veel eigen geld meenemen.

Beleggers

De waarde die deze woning heeft voor beleggers ligt namelijk veel hoger en komt uit op bijna vijf ton. Dit is gebaseerd op de huur die ze kunnen vangen. Beleggers, niet gebonden door maximale hypotheken, zijn dus bereid veel meer te betalen voor dit huis.

Steden proberen de opkomst van beleggers te keren. De gemeente Berlijn kocht deze week woningen op, in Engeland geldt een hogere belasting voor tweede woningen en Amsterdam komt met een verhuurverbod. Volgens ASRE is het de moeite waard om de woonplicht te onderzoeken: de koper van een huis mag die niet verhuren, maar moet daar zelf in wonen.