Belastingrechter: WOZ-waardes huizen op erfpacht te hoog

Het gevolg is volgens De Geer dat de WOZ voor die huizen moeten worden herberekend en Amsterdam met nieuwe voorstellen voor overstappers moet komen.



Aanleiding is het beroep dat de eigenaar van een woning aan de Lisdoddelaan op IJburg aantekende tegen de WOZ-waarde over 2017. Die berekende de gemeente naar aanleiding van de erfpachtrechten van vergelijkbare woningen in de omgeving.



Omdat bij de WOZ-waarde moet worden uitgegaan van 'vol eigendom' van de grond, telt de gemeente daar een bedrag bij op voor het 'bloot eigendom', het eigendomsrecht dat zij zelf bezit. Volgens de rechter schat de gemeente echter het eigen aandeel consequent te hoog in. De WOZ-waarde van de woning van negen ton werd met 10.000 euro verlaagd.



Hoger beroep

Koen de Lange, voorzitter van Seba, zegt dat de uitspraak gevolgen heeft voor het hele erfpachtstelsel. "Mensen met woningen op erfpacht hebben allemaal een verkeerde aanslag voor de onroerendezaakbelasting gekregen," zegt hij. De berekening van de WOZ-waardes zal opnieuw moeten. "Gelukkig zijn heel weinig mensen overgestapt op eeuwigdurende erfpacht. Want alle offertes van de gemeente moeten opnieuw."



Het laatste woord is er niet over gezegd, want de gemeente kan nog in hoger beroep. Amsterdam liet maandagmorgen weten deze zaak te zullen bestuderen.