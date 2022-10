Belastingambtenaar Mustapha E. speelde illegaal gegevens door en had 920.000 euro in huis

Achter een plint lag 920.000 euro, in vijf geldkistjes vol biljetten van 50, 100 en 200 euro. Beeld ANP XTRA

Op 28 augustus 2020 delen twee gebruikers van de onder criminelen dan nog populaire berichtenversleutelingsservice Sky ECC drie foto’s, zo blijkt nadat de Skyservers in 2021 door de Franse en Nederlandse opsporingsdiensten zijn gehackt. Het zijn foto’s waarop justitie het computerscherm herkent van Mustapha E., een Marokkaanse Amsterdammer die sinds 2007 voor de belastingdienst werkt.

‘Iedereen wereldwijd natrekken’

Op de foto’s zijn de gegevens te lezen van de houder van een kenteken en diens gezinsleden. De berichten die de twee gesprekspartners delen, zijn veelzeggend.

‘We hebben die vent via kenteken nagetrokken, kijk’. ‘We kunnen via sofinummer iedereen wereldwijd natrekken, waar hij of kinderen en ouders wonen’. ‘Dat kost 10 k’ (10.000 euro, leest de recherche). ‘(We) hebben (een) ambtenaar’. ‘10 k voor wereldwijd kijken (..) is niks, mensen betalen 50 k’.

Het berichtenverkeer lijkt overduidelijk. De schrijvers bespreken een ‘platte’ ambtenaar die voor 10.000 euro alle gegevens kan leveren die men maar wenst, en dat is een koopje.

Alle alarmbellen gaan af. Wie in de systemen van de belastingdienst kan, vindt een goudmijn aan privégegevens van wie men zoekt. Als criminelen zo toegang hebben tot de bestanden van de fiscus is dat vanzelfsprekend levensgevaarlijk.

Of Mustapha E. (52) zo corrupt was dat hij belastinggegevens aan de onderwereld verkocht, staat (nog) niet vast. Wel ziet officier van justitie Koos Plooij volop aanwijzingen dat hij zijn gebruikersnaam en wachtwoord oneigenlijk gebruikte om informatie op te zoeken die hij niet voor zijn werk nodig had. ‘Computervredebreuk’, heet dat in juristenjargon.

920.000 euro achter een plint

Daar bovenop komt een forse verdenking van witwassen, aangezien de rijksrecherche in E.’s huis bij een inval 920.000 euro aantrof. Achter een plint onder het keukenblok stonden vijf geldkistjes vol biljetten van 50, 100 en 200 euro. Zelf herhaalde E. dinsdag op een eerste inleidende zitting in zijn zaak dat hij ‘geen idee heeft hoe dat geld daar terecht is gekomen’.

Misschien heeft iemand het daar verstopt met sleutels die een van zijn dochters eens verloor of uitleende? Of lag het er al voordat E. het huis betrok?

Zijn advocaat Wieteke Drummen en E. hamerden erop dat op het geld geen vingerafdruk is gevonden. Aanklager Plooij vroeg zich af of ‘de kaboutertjes’ het geld daar misschien hadden neergelegd. Hij noemde E.’s relaas ‘volkomen onaannemelijk’.

Wat het zoeken in de belastingsystemen betreft: E. hielp mensen die vragen hadden over hun belastingdossier ‘waarmee de belastingtelefoon niet kon helpen’. “Iedereen doet dat,” zei E., gehuld in een grijze hoodie en werkbroek. “Sommige mensen spreken de taal niet.” Hij zegt geen vergoeding te hebben gevraagd voor het opzoeken.

Gedurende het onderzoek zat hij in de ziektewet, maar omwille van zijn reïntegratie werkte hij heel voorzichtig één uur per week vanuit huis.

De rechtbank liet E. onder voorwaarden vrij tot de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak op 3 januari.