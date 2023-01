Belastingambtenaar die gegevens doorspeelde krijgt 180 uur taakstraf

Exterieur van de Rechtbank van Amsterdam. Beeld ANP / ANP

De 53-jarige Mustapha E. werkte van 2007 tot 2020 bij de Belastingdienst, waar hij MKB-bedrijven controleerde op fraude. Justitie kreeg hem in 2021 in het vizier door berichten en foto’s die waren onderschept uit de eerder versleutelde berichtenservice Sky ECC. Daaruit zou volgens het OM blijken dat E. tegen betaling gegevens had opgezocht en doorgespeeld.

De rechtbank acht het bewezen dat Mustapha E. ondanks zijn strikte geheimhoudingsplicht gericht is gaan zoeken naar gegevens. Hij deed dat ‘een groot aantal keer’, voor een langere periode, en volgens de rechtbank is een deel van de opgezochte informatie terechtgekomen bij ‘personen die diep in het criminele milieu zitten’. De rechtbank acht zogenoemde computervredebreuk bewezen en veroordeelt E. tot 180 uur taakstraf.

900.000 euro contanten

Tegen Mustapha E. was door het OM een veel hogere straf geëist: drie jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. Het OM verdacht hem namelijk ook van witwassen. Bij E. thuis werd ruim 900.000 euro in contanten aangetroffen, achter een plint in zijn keukenblok.

Volgens hem OM wordt de eigenaar of bewoner geacht te weten wat er in zijn huis ligt, tenzij hij een aannemelijke verklaring voor het tegendeel geeft. Volgens het Openbaar Ministerie had E. dat niet. Daarom concludeerde ze dat ‘het niet anders kan dan dat het geld een criminele herkomst heeft’. Ook heeft niemand het geld opgeëist.

Van witwassing werd E. door de rechtbank vrijgesproken: hij verklaarde niet te weten dat het grote geldbedrag verstopt zat achter de plint. Volgens de rechtbank blijkt uit het dossier dat ook andere mensen toegang hadden tot het appartement. Concluderend kan volgens de rechtbank niet bewezen worden dat E. wist van het grote geldbedrag in zijn keuken.

Door ‘de omstandigheden waaronder het geld is aangetroffen’ en de hoogte van het bedrag uit de rechtbank wel ‘het zeer ernstige vermoeden’ dat het geld van een misdrijf afkomstig is.

