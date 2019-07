Belangenvereniging: sekswerkers willen op de Wallen blijven

. Beeld Remko de Waal/ANP

Dit blijkt uit onderzoek van Red Light United, een nieuwe belangenvereniging van raamprostituees op de Wallen. Zeker negentig procent van de 170 ondervraagde sekswerkers wil werken op de Wallen.

Wat hun betreft komen er juist méér werkplekken in de rosse buurt.

Red Light United publiceert deze resultaten in reactie op de vier scenario’s die burgemeester Femke Halsema woensdag voorlegt om de ‘onacceptabele’ situatie op de Wallen te verbeteren.

De opties zijn: de gordijnen op de Wallen gaan dicht, raamprostitutie verdwijnt uit de rosse buurt en gaat naar een ander deel van de stad, een deel van de werkplekken verhuist naar elders, of er komen meer ramen op de Wallen.

Proud, de andere sekswerkorganisatie, is zeer sceptisch over het debat over de toekomst van de rosse buurt dat Halsema ontketent. “No way in hell!” dacht woordvoerder Foxxy, zelf ook sekswerker, toen ze de plannen van de burgemeester las.

“Sekswerkers zijn mensen en die hebben recht op een werkplek. Verplaatsen van die werkplekken is geen optie want dan weten de klanten de sekswerkers niet te vinden. Gaat Halsema soms ook busreizen voor hen organiseren naar het Westelijk Havengebied?”

Bewuste keuze

Volgens Foxxy hebben sekswerkers die achter de ramen staan op de Wallen bewust gekozen voor deze vorm van werken. “Wij vinden dat dit moet blijven zoals het is, de gemeente zou het wel compleet legaal moeten maken dat sekswerkers makkelijker vanuit huis kun beroep kunnen uitoefenen.”

Ondernemers en exploitanten op de Wallen kiezen ook voor méér ramen in plaats van minder. “Het gaat mij niet zozeer om die extra ramen, maar vooral om de spreiding die dit teweeg brengt,” aldus Masten Stavast van Agapi, een bedrijf dat enkele tientallen ramen verhuurt op de Wallen. “Het gebeurt nu allemaal in een te klein gebied.”

Cor van Dijk, voorzitter van Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal, is het hiermee eens. “Veel ramen zijn weggesaneerd bij project 1012, de vorige Wallenaanpak. Dat waren juist de ramen in de stegen, waar klanten nog een zekere anonimiteit hadden,” zegt hij. “Als er meer ramen bijkomen verlicht je ook de druk op een bepaald deel van de Wallen. Volgens ons zijn er de laatste jaren niet meer toeristen bijgekomen, maar hebben we hetzelfde aantal mensen samengeperst in een kleiner gebied.”

Sociale controle

De sekswerkers geven in het onderzoek van Red Light United wel aan dat ze minder verdienen. Dat komt volgens hen niet door het massatoerisme, maar door het publiek dat op de Wallen rondloopt: rugzaktoeristen en gezinnen met kinderen.

Exploitant Stavast moet niets weten van dichte gordijnen op de Wallen, waarmee de sekswerkers uit het zicht verdwijnen van toeristen. “Dat is niet de bedoeling. De dames verdienen juist aan de toeristen die langs trekken.”

Verplaatsing van ramen naar andere delen van de stad is volgens Van Dijk geen goede optie. “Bij dit gebied hoort deze tak van sport.” Volgens hem heeft de concentratie van sekswerk op de Wallen het grote voordeel dat de sociale controle groot is. Dat vergroot de veiligheid van de sekswerkers. “Geen betere controle dan sociale controle.”