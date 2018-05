Belangengroepen transgenders luiden noodklok om wachttijden

Ze willen snelle en doortastende maatregelen van minister Bruno Bruins (Medische Zorg), zorgverzekeraars en het VUmc, het medische centrum in Amsterdam.



"Wanneer je in Nederland transgenderzorg nodig hebt, is behandeling verder weg dan ooit. Het VUmc Genderteam heeft mensen op de wachtlijst laten weten geen inschatting meer te kunnen geven over wanneer hun behandeling start. Dit is het onvermijdelijke besluit nadat in een half jaar tijd de wachtlijst opliep van 52 naar 111 weken," zeggen Transvisie, Transgender Netwerk Nederland en COC Nederland.



Een derde centrum

Wachtenden kregen deze week een brief over nog langere wachttijden. De organisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van de mensen op de wachtlijst van het VUmc.