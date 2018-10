Belangenclub expats: mogelijk stappen tegen de staat

De expat ruling is een belastingvoordeel waarbij expats 8 tot 10 jaar over 30 procent van hun bruto inkomen geen belasting hoeven betalen.



Het kabinet Rutte III besloot in 2017 om die regeling al vanaf komend jaar te versoberen tot vijf jaar. Hierdoor zeggen duizenden expats in de problemen te komen, omdat zij financiële verplichtingen zijn aangegaan waarin het belastingvoordeel was verdisconteerd.



De versobering was ingevoerd om de afschaffing van de dividend­belasting te kunnen bekostigen. Nu die afschaffing van de baan is, wordt een deel van de financiële ruimte ­gebruikt om het versoberen van de expat ruling twee jaar uit te stellen. Daarmee ontstaat een overgangs­termijn voor expats die hun belastingvoordeel in 2019 of 2020 zouden kwijtraken.



Steunbetuigingen

De beperking van de voordeelregeling van acht naar vijf jaar blijft van kracht. Expatzegsvrouw Jessica Piotrowski is blij dat het kabinet eindelijk beweegt, maar vindt nog steeds dat expats oneerlijk worden behandeld.



"Iemand die hier net is komen wonen vanwege het achtjarige belastingvoordeel wordt nog steeds oneerlijk behandeld omdat de ruling ook voor bestaande gebruikers wordt versoberd."



Belangenorganisatie United ­Expats of the Netherlands heeft 30.000 steunbetuigingen ingezameld en onderzoekt juridische stappen tegen de staat. "Afspraak is afspraak geldt voor iedereen, ook voor expats."