Belager koosjer restaurant HaCarmel in beroep tegen tbs-straf: ‘Verkapt levenslang’

Beeld AP

Reden om in hoger beroep te gaan is de tbs met dwangverpleging die Saleh A. anderhalve week geleden door de rechtbank kreeg opgelegd wegens vernieling van en opzettelijke brandstichting in het koosjere restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in mei vorig jaar.

Er bestaat, volgens zijn advocaat, een kans dat A. tot ongewenst vreemdeling zal worden verklaard. “Daardoor zou hij geen recht meer hebben op verlof, omdat hij niet meer in Nederland mag zijn. Tbs wordt vaak alleen maar opgeheven na een periode van resocialisatie. Als hij met geen mogelijkheid kan resocialiseren kan de straf dus neerkomen op een verkapt levenslang.”

Wel bestaat er een mogelijkheid om als ongewenst vreemdeling te resocialiseren in een tbs-kliniek in het land van herkomst. “Ik verwacht niet dat er genoeg veilige of passende mogelijkheden hiervoor zijn in Syrië,” zegt van Vliet.

De 32-jarige Saleh A. kreeg ook tbs opgelegd wegens aanranding van een vrouw in de tram. De procedure om A. tot ongewenst vreemdeling te verklaren is nog niet gestart. Advocaat Van Vliet verwacht wel dat dit door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in werking zal worden gezet. Het hoger beroep zal naar verwachting binnen zes tot negen maanden dienen.