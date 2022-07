Bekritiseerde nachtclub De School opent weer de deuren: ‘Laten zien wat we hebben geleerd’

De rij voor de ingang van de populaire nachtclub De School, die in 2020 de deuren sloot. Beeld Amaury Miller

De School, gevestigd in het oude LTS-schoolgebouw in West, zal op vrijdag 9 september na ‘een lange fase van luisteren, reflecteren, leren en herstructureren’ de deuren weer openen. Weliswaar tijdelijk, voor zestien maanden, want in januari 2024 loopt het huurcontract van het pand af. Een verlenging zit er niet meer in.

De heropening van de voorheen populaire en wereldwijd geroemde nachtclub is niet onomstreden. De School kondigde een paar maanden na het begin van de coronapandemie aan dat openblijven vanwege de financiële situatie geen optie was. De club lag in de weken daarvoor echter ook onder vuur om de manier waarop ze zich in het anti-racismedebat profileerde. Volgens betrokkenen en critici uit de nachtcultuursector was dit de voornaamste reden van de sluiting. De School heeft dat altijd weersproken – tot nu.

Black Lives Matter

De nachtclub geeft in een statement ruiterlijk toe dat ook de storm waarin ze belandde – ‘een golf van terechte kritiek’ – destijds zorgde voor de keuze tot sluiting. Die kritiek begon met het uitblijven van een statement na de dood van George Floyd en de daarop volgende Black Lives Matter-protesten.

Al snel bleek dat er ook kritiek was op de organisatie: die zou te weinig divers zijn, net als de geprogrammeerde dj’s, terwijl De School inclusiviteit predikte en haar imago – een safe space – rondom dit principe vormgaf. Ook kwamen er verschillende incidenten naar buiten: bezoekers van kleur kwamen minder makkelijk de club binnen en het beveiligingsbedrijf werd beschuldigd van seksuele intimidatie.

Kortom: er moest wat gebeuren om het beschadigde imago te herstellen. Na een heftige bijeenkomst met kritische bezoekers in juli 2020, die voor iedereen te beluisteren was via een podcast, beloofde het management met plannen te komen om de nachtclub diverser en veiliger te maken. Die plannen zagen nooit het daglicht: de club sloot vroegtijdig, een maand nadat de kritiek losbarstte, de deuren. Het gelijknamige restaurant en het café bleven wel open.

Misplaatste communicatie, incidenten aan de deur en mismanagement van personeel: volgens De School waren het allemaal symptomen van ‘een onderliggend gebrek aan structuur, diversiteit, culturele sensitiviteit en verantwoordelijkheid vanuit het bestuur’. Het management van de club heeft het afgelopen jaar ‘confronterende, maar helende’ gesprekken gevoerd met veel van de betrokken en getroffen mensen. Daarop zouden ‘broodnodige’ aanpassingen in structuren binnen het bedrijf zijn gedaan.

Vanwege de sluiting was er voor het oude team destijds geen werk meer. Geen van hen keerde terug. “Het team dat we nu hebben, vertegenwoordigt het hart, de ziel en de roots van het nachtleven en we kunnen niet wachten om te zien hoe zich dat vertaalt in onze programmering,” zegt Erdal Kiran, die een jaar na alle tumult als nieuwe directeur is aangesteld. “Vanaf nu moeten we laten zien wat we hebben geleerd.”

Nieuw team

Welke stappen heeft De School genomen? Er komt in ieder geval nieuw personeel dat het deurbeleid van de club zal uitvoeren. Op de dansvloer is, zoals ook bij steeds meer andere evenementen, een zogenoemd ‘awarenessteam’ aanwezig. Bezoekers kunnen bij hen terecht als ze iets vervelends meemaken. Daarmee hoopt De School herhaling van de eerdere incidenten te voorkomen.

Daarnaast is een nieuw creatief team aangesteld, dat later nog wordt uitgebreid. Sasha Ojeda Mendoza, tot voor kort werkzaam als beleidsadviseur op het gebied van nachtcultuur voor het Amsterdamse college, is een van de nieuwe creative heads.

Sezin Ayranci neemt als een van de twee programmeurs de muzikale lijn op zich, Anne van der Weijden is met een artistiek team verantwoordelijk voor de exposities en andere kunstuitingen. Daarvoor komt een nieuwe ruimte beschikbaar, Het Kunstlokaal, die ook buiten de cluburen toegankelijk zal zijn. In lijn met de originele bestemming van het pand (er zat voorheen een school gevestigd) zullen overdag workshops en educatieve programma’s worden georganiseerd, rondom de thema’s muziek, creativiteit en cultuur.

De heropening van De School komt op een moment dat het aanbod van undergroundclubs in de stad steeds verder verschraalt. Afgelopen juni sloot De Marktkantine de deuren en ook het huurcontract van Garage Noord en Skatecafé loopt binnenkort af.