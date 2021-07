Bekladde foto's ter ere van 20 jaar huwelijksgelijkheid hersteld

Beeld Ernst Coppejans

“De afgelopen dagen is alles op alles gezet om de portretten te vervangen, vrijdagochtend is dat gelukt,” zegt Mirjam Bekker-Stoop, directeur van stichting Open Mind. Samen met fotograaf Ernst Coppejans maakte de stichting twintig portretten van stellen die in de afgelopen twintig jaar zijn getrouwd.

De expositie is sinds begin april op verschillende plekken in de stad te zien. Vorige week stonden de foto's voor het eerst in stadsdeel Nieuw-West, maar daar ging het mis. Na een paar dagen bleken verschillen portretten beklad. Op sommige foto's zijn met een spuitbus strepen over de hals van geportretteerden gezet.

Vrije liefde

Hoewel Bekker-Stoop de foto's het liefst meteen weg wilde halen, besloot ze dat niet te doen. “De daders wilden een statement maken, dan kun je de foto’s weghalen, maar dan geef je ze hun zin,” zegt ze. “Daar moeten we niet aan toegeven. Dit is niet voor niets een vrij land, met vrije liefde.”

De opnieuw afgedrukte portretten zijn op een ander materiaal gedrukt, dat het lastiger moet maken om ze te vernielen. Bovendien heeft het stadsdeel toegezegd komende dagen een oogje in het zeil te houden.

“We hebben sinds vanochtend al heel veel mooie reacties gehad, veel mensen uit de buurt zijn blij dat ze er weer staan.” En aan kwaliteit hebben de nieuwe portretten bovendien niets ingeboet, vindt Bekker-Stoop “Iedereen staat er weer in liefdevolle kleuren op. De portretten zijn echt prachtig, misschien nog wel mooier dan eerst.”