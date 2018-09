Beklad kunstwerk Anne Frank in oude staat hersteld

Het portret van Anne Frank in pop-artstijl is het werk van het Duitse graffiticollectief Lackaffen. In overleg met de Hogeschool van Amsterdam plaatsten zij het werk op het braakliggende terrein van de hogeschool op de kruising van de Wibautstraat en de Mauritskade.



Nog geen twee dagen nadat de schildering af was, werd het overspoten met een tag, een graffitihandtekening.



Duitse vlag

Het streetartwerk is niet geheel omomstreden. Zo klinkt vanuit de wereld van de Amsterdamse straatkunstenaars de kritiek dat Lackaffen met de schildering Anne Frank zou uitbuiten voor commercieel gewin.



Ook de locatie en kleurkeuze doen de wenkbrouwen fronsen: "Duitse kunstenaars die Anne Frank portretteren op een bunkerachtig gebouw achter een hek, met op de achtergrond duidelijk de kleuren van de Duitse vlag. De makers hadden beter moeten nadenken."



Het is de bedoeling dat de afbeelding blijft staan tot zeker het einde van dit jaar. Dan wordt het gebouwtje waar Anne Frank op staat gesloopt voor de aanleg van een nieuw schoolgebouw.



