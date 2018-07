Bekende Nederlandse cameraman Robby Müller overleden

Breaking the Waves, 1996 © - Voor velen staat Robby in de grote Nederlandse schildertraditie van Rembrandt, Vermeer en Breitner Andrea Müller

"Daarna is hij naar Duitsland verhuisd, maar München beviel hem niet. Daar moet alles volgens de regels en hij had die eeuwige paardenstaart. Toen we 25 jaar geleden in Amsterdam terugkeerden, was hij écht opgelucht: hier was hij op zijn gemak. Hij banjerde elke dag over het Waterlooplein, op zoek naar spullen om in huis te klussen."



Tijdens die wandelingen had hij bijna altijd een fototoestel mee - zijn leven lang maakte hij waanzinnig veel foto's. Eind vorig jaar waren zijn polaroids te zien op de prestigieuze beurs Paris Photo.



Ook daarop is te zien dat hij heel goed op het licht lette, op spiegelingen in winkelruiten en het water, reflecties en schaduwen.



Müller: "Voor velen staat Robby in de grote Nederlandse schildertraditie van Rembrandt, Vermeer en Breitner. Een dame van de ambassade formuleerde het mooi toen zijn tentoonstelling in Berlijn opende; zij zei dat Robby de esthetiek van het Nederlandse licht internationaliseert."



