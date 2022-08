Bekende modellenscout (44) opgepakt in Amsterdam voor zedenmisdrijven

Shai Avital (midden) samen met Israëlische modellen Bar Zomer en Nicol Mosli. Beeld Anthony Ghnassia / Getty

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam wil niet bevestigen of het inderdaad om Avital gaat. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam. Israël heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Lokale media melden dat de scout wordt beschuldigd van het lastigvallen van 26 vrouwen, onder wie voormalig cliënten en collega’s. Volgens het OM verdenken de Israëlische autoriteiten de man van zeker twee zedenmisdrijven en is het arrestatieverzoek daarop gebaseerd.

Tegen Avital is volgens Israëlische media al ruim een jaar geleden een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij zou destijds in Hongarije hebben verbleven. De Israëlische autoriteiten zouden hem vergeefs hebben gemaand naar zijn vaderland terug te keren, zodat hij over de verdenkingen kon worden ondervraagd. Het modellenbureau van Avital zou een aantal Israëlische topmodellen vertegenwoordigen.

