Bekende dj eist tonnen van 'fiscalist van de sterren' Frank B.

De grens tussen wat kan en mag werd naar ons gevoel overschreden Michiel van Kleef

Fiscalist B. adviseerde Rebergen vanaf 2012 om uit Nederland te verhuizen, zodat hij zijn inkomsten in een bedrijf op Cyprus kon stallen, waar nauwelijks belasting hoeft te worden betaald. Een andere tak van de door B. bedachte constructie liep via de Kanaaleilanden.



Dat vertelt Rebergens stiefvader en zakelijk leider Michiel van Kleef: "Dit bleek een standaardadvies te zijn dat B. vaker gebruikte. Hij drukte ons keer op keer op het hart dat dit een volkomen legale constructie was. Wel was het van belang dat er zo min mogelijk banden met Nederland waren. Dus geen sportschoolabonnement of een mobiele telefoon in Nederland."



Forse naheffing

Uiteindelijk rees bij het management van de dj het vermoeden dat de constructie helemaal niet zo legaal was als was voorgespiegeld. Bovendien werkte de complexe structuur in de praktijk niet. Van Kleef: "Dagelijkse uitgaven werden niet of veel te laat betaald. Zo bleek het lastig om vanuit de Cypriotische vennootschap de wegenbelasting voor je Nederlandse auto te betalen. Het werkte allemaal niet. Belangrijker was dat het niet goed voelde. De grens tussen wat kan en mag werd naar ons gevoel overschreden."



Na anderhalf jaar beëindigde Rebergen de samenwerking met B. De Cyprusconstructie werd ontmanteld en de dj toog naar de Belastingdienst en speelde open kaart. Hij kreeg een forse naheffing.



De dj stelt naast B. ook twee gerenommeerde Amsterdamse advocatenkantoren aansprakelijk: Greenberg Traurig en Certa Legal. B. was namelijk bij die advocatenkantoren werkzaam ten tijde van de advisering aan de dj. Dat maakt hen medeverantwoordelijk voor de adviezen die de fiscalist gaf, meent het team rond de dj. De zaak komt in juni voor bij de Amsterdamse rechter.



Greenberg Traurig laat weten 'geen behoefte te hebben om te reageren,' net als Certa Legal. Frank B. wil op de zaak-Headhunterz niet reageren, zegt zijn advocaat Annabel Vissers. Zij verwijst naar de persverklaring van B., in reactie op de eerdere berichtgeving over zijn zaak.