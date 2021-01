Bekende Amsterdammers in de bres voor bijna failliet café Scheltema

Café Scheltema in 1982. Beeld ANP

Annie M.G. Schmidt kwam er regelmatig over de vloer. Net als collega-schrijvers Henk Hofland, Simon Carmiggelt en Martin van Amerongen. Mede dankzij de beroemde clientèle groeide het bruine cafe vlak bij de Dam uit tot een begrip in de literaire wereld. Maar nu de horeca vanwege de coronacrisis al maanden gesloten is, dreigt een faillissement.

Vijf Amsterdammers zijn een bonnenactie begonnen om de teloorgang van Scheltema te voorkomen. Onder hen schrijver Geert Mak en voormalig presentatrice Sonja Barend.

Mensen die het het café willen steunen kunnen een tegoedbon kopen van 25, 50, 100 of 250 euro. ‘Of veelvouden daarvan’, zo valt te lezen op de website. De bonnen zijn voor onbepaalde tijd houdbaar.

Lucht

“Ontiegelijk lief,” noemt uitbater Wim de Lange de actie van de vijf vaste gasten. “Ze hebben ons vorig jaar al benaderd met het idee. We zijn toen wat gaan praten en uiteindelijk is daar deze actie uit ontstaan.”

Net voor de feestdagen werden de eerste tegoedbonnen verkocht. Het geeft de ondernemer naar eigen zeggen ‘lucht om weer verder te kunnen kijken dan een maand’.

Hoewel De Lange ‘liever gisteren dan vandaag’ de deuren weer opengooit, begrijpt hij ‘ergens’ wel dat dat nog niet kan. “Ik hoop vooral dat iedereen zijn of haar favoriete kroeg op een dergelijke manier steunt,” zegt hij. “Cafés zijn al bijna een jaar dicht, maar er gloort nu wel licht aan het einde van de tunnel. En met de steun van onze gasten kunnen we zorgen dat áls we straks open mogen, mooie cafés als deze nog bestaan.”