Beide locaties SNCKBR gesloten na hete zomer

"Een locatie zonder terras in Amsterdam, en zeker voor het publiek dat wij willen cateren is gewoonweg niet rendabel," zegt mede-oprichter Marco van Velthooven. "We wilden en moesten zo snel mogelijk van de locaties af. Door het hete weer kwamen er onvoldoende klanten."



Kijl geeft aan dat de vestiging aan de Kinkerstraat al voor de zomer slecht liep. "Dat was een moeilijke buurt voor ons concept. Die zaak hadden we al eerder gesloten, mede door een verbouwing, er moest een pijp worden geplaatst."



"Bij de Van Woustraat lag dat anders," zegt Kijl. "In de winter was het daar altijd vol. En ook in de zomer als het regende, dan kwamen de mensen wel."



Concept

Velthooven opende samen met Melle Schellekens en Allon Kijl in februari en september 2016 twee locaties in de stad om gezond 'comfort food' aan te bieden. Amsterdammers konden bij de eetcafés terecht voor gezondere snacks als bananenbood met notenboter of een burger op speltbrood.



Het budget voor de tweede vestiging in de Kinkerstraat - een bedrag van €266.000 verzamelden de eigenaren bij elkaar via Horeca Crowdfunding.



Door het sluiten van de locaties wachten verschillende personeelsleden nog op achterstallig salaris. Kijl: "Er zijn mensen op een niet prettige manier weggegaan, die roepen snel. Maar we doen er alles aan om de trouwe personeelsleden nog te betalen. Daar zoeken we een oplossing voor. Al onze middelen zitten in SNCKBR, we overleggen nu met de belastingdienst over financiële kwesties. Dit is heel vervelend voor het personeel."



Betere locatie

De eigenaren hebben het bijltje er nog niet bij neergelegd. Ze gaan op zoek naar een betere locatie in de stad voor hun concept. Ze willen een fanchisenemer die echt in de zaak gaat staan. "We geloven nog heilig in de kracht van het concept, maar een nieuw eetcafé heeft zeker een terras nodig. Die fout maken we nooit meer."



De franchise in Utrecht blijft wel open.