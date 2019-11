Beheerder: ‘Druk op groengebieden rond Amsterdam steeds groter’

Welcome to the future festival op recreatiegebied Het Twiske. Beeld Amaury Miller

Mooi en onschuldig waren de kinderjaren van de groengebieden rond Amsterdam. Toen Recreatie Noord-Holland het beheer vijftien jaar geleden overnam van de rijksoverheid, was er geen stikstofprobleem, geen dance festival met bastonen en pillen, geen ecologische toets. De groengebieden waren het domein van wandelaars, fietsers, zwemmers en af en toe een enkele potloodventer, en dat was prima zo.

Anno 2019 staan groene recreatiegebieden als Het Twiske, Amstelland en Spaarnwoude onder grote druk. En die druk zal alleen maar groter worden, rekende directeur Jos Gilliam van Recreatie Noord-Holland donderdagmiddag voor op een symposium ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag. “We moeten rekening houden met een miljoen meer inwoners in de regio. Die mensen willen recreëren.”

Wandelpad met gemalen schelpen

Recreëren op een kwalitatief hoog niveau ook nog. Dat betekent dat een wandelpad met gemalen schelpen niet langer genoeg is, maar dat er ook voorzieningen moeten komen waar toeristen en gezinnen een dag kunnen doorbrengen. De inkomsten van die voorzieningen zijn ook nodig om de groengebieden groen te houden, waarschuwde Gilliam de liefhebbers van rust en stilte: “Zonder voorzieningen geen natuur.”

En dat geldt ook voor de grootschalige en luidruchtige festivals die in de groengebieden worden gehouden. Zij leveren inmiddels een forse bijdrage aan de inkomsten van Recreatie Noord-Holland. Jaarlijks zijn er dertig evenementen met meer dan vijfduizend bezoekers. Daar zitten relatief kalme feesten tussen als de landelijke viering van de Filipijnse onafhankelijkheid, maar ook zeer drukbezochte dance festivals.

Het Twiske

Binnen de gelederen van Recreatie Noord-Holland staan evenementen niet ter discussie, maar daarbuiten neemt de kritiek wel degelijk toe. Zoals momenteel blijkt uit de discussie over het gebruik van Het Twiske. Het voornemen om het populaire festival Welcome to the future uit te breiden met een extra dag en een overnachting, stuit op verzet in de omliggende gemeenten, inclusief de gemeenteraden.

De vraag of natuur en evenementen samengaan, was dan ook het hoofdthema op het symposium in Haarlemmermeer. Recreatie Noord-Holland vindt hartstochtelijk van wel, mogelijk met een sluitende begroting in gedachten. Directeur Gilliam sprak van een vermeende tegenstrijdigheid: “Het koesteren van die tegenstelling staat een oplossing in de weg.”

Een panel met uitgenodigde deskundigen was dezelfde mening toegedaan. Advocaat Martijn Diepenhorst staat organisatoren van evenementen bij. “Ik kom in mijn werk alleen maar procedures en problemen tegen, maar op een festival zie ik heel veel mensen heel veel plezier hebben.” Organisator Ronny Hooch Antink van Mojo: “We voorzien in een serieuze maatschappelijke behoefte.”

Voor de meningsvorming in de zaal was het jammer dat de genodigde sprekers allemaal hun brood verdienen met evenementen. Een enkele kritische vraag kwam uit de zaal. Over de commerciële belangen bij voorbeeld van de organisatoren en de beheerder. Wat wordt er eigenlijk verdiend aan het gebruik van de natuurgebieden? Daarover werden, als altijd, geen concrete mededelingen gedaan.

‘Ideale uitvoerder’

Dat was spijtig, want directeur Gilliam had even eerder de loftrompet gestoken over de nieuwe transparantie van zijn organisatie. “Wij zijn klaar voor de toekomst,” zei hij over de cultuuromslag die Recreatie Noord-Holland onder zijn leiding had gemaakt. Dat de beheerder nu een ‘ideale uitvoerder’ is en ‘honderd procent stuurbaar’, moet het provinciebestuur en de gemeenten als muziek in de oren klinken.

De lofzang was meteen een pitch, want de provincie is als belangrijkste geldschieter niet tevreden over de gang van zaken. Gedeputeerde Jack van der Hoek hield het feestelijk, maar maakte duidelijk dat er een andere wind gaat waaien. Er moet meer geld naar de groengebieden en minder naar de overhead. Ook het huidige bestuursmodel, met zes vergaderende besturen voor zes groengebieden, gaat volgend jaar op de schop.