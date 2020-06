Beheerder Camelot moet huurders 500 euro servicekosten terugbetalen

Rijswijksestraat Beeld Google Streetview

Stichting !Woon, een stichting die huurders helpt bij huurconflicten, stond diverse bewoners bij om de te veel betaalde servicekosten over 2018 terug te krijgen. Volgens de stichting maakt Camelot vaker fouten bij de afrekening van de servicekosten.

Huurders van Camelot betalen naast de huur iedere maand ook servicekosten. Dat is een voorschot en dient jaarlijks afgerekend te worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Bewoners kregen op de afrekening het maximumtarief voor de verwarmingskosten volgens de warmtewet voorgeschoteld, terwijl de werkelijke kosten een stuk lager waren. Ook werden onderhoudskosten meegerekend in de servicekosten en werden kosten van personeel als huismeester doorberekend tegen te hoge tarieven.

Camelot zou ook over 2017 een foute afrekening hebben verstuurd naar bewoners, maar weigert de correctie voor die afrekening toe te passen. Diverse bewoners hebben inmiddels bij !Woon aangegeven ook deze afrekening voor te willen leggen aan de Huurcommissie. Het aankaarten van deze afrekening kan nog tot 30 juni, daarna vervalt de termijn om in beroep te gaan.

Inmiddels hebben ook bewoners van andere panden van Camelot zich gemeld bij !Woon om naar de Huurcommissie te stappen.

‘Wil niet luisteren’

Gert Jan Bakker, consulent bij het meldpunt ongewenst verhuurgedrag van !Woon, vindt het jammer dat Camelot dezelfde berekening ook niet over de jaren 2017 en 2019 wil toepassen. “Camelot wil niet luisteren en wil de wet niet op de juiste manier toepassen. Wij komen op voor de rechten van hun huurders en de kans is groot dat we opnieuw naar de Huurcommissie of rechtbank zullen gaan.”

Vorig jaar moest Camelot ook ruim 300 euro terugbetalen aan huurders nadat tien bewoners van het Wasa Student Village vlakbij station Sloterdijk een rechtszaak wonnen. Als onderdeel van hun huurcontract moesten ze 202,50 euro betalen voor toegang tot MyCastle, de digitale portal van Camelot, en 100 euro voor een schoonmaakbeurt nadat hun huurperiode was verstreken. De rechter oordeelde toen dat deze bedragen ‘onredelijk’ waren.

Camelot laat via een woordvoerder weten dat het berekenen van de servicekosten inderdaad ‘niet goed is gegaan’ en dat te willen ‘oplossen’. “We zijn daarover in gesprek geweest met stichting !Woon en binnenkort is er weer een afspraak voor overleg.”