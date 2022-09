Behangsels uit 18de eeuw gevonden in Portugese Synagoge in Amsterdam

In verborgen tussenruimtes in de Portugese Synagoge in Amsterdam zijn twee linnen behangsels uit de 18de eeuw aangetroffen. Beeld Paul Nieuwenhuizen

De twee behangsels zijn aangetroffen tijdens werkzaamheden in de synagoge aan het Mr. Visserplein. Het eerste lag verfrommeld in een holle ruimte boven in de zogenoemde hechal, de grote kast waarin de thorarollen worden bewaard. Ook vond het restauratieteam een tussenruimte, verborgen onder een dikke stoflaag. Daar lag het tweede behangsel. Het restauratieteam onder leiding van restauratiearchitect Frederik Franken was verrast over de vondst, en nam direct contact op met twee specialisten op het gebied van historische behangsels.

Het eerste behangsel is beschilderd. Het heeft een donkergroene achtergrond, een gevlochten patroon en vensters in de vorm van wolken. Afwisselend zijn er vogels en bloemen op afgebeeld. “Door de donkere achtergrond en de exotisch ogende beelden lijkt het geïnspireerd op oosters lakwerk,” aldus een woordvoerder. Er zijn geen vergelijkbare voorbeelden bekend en de schildering zou erop wijzen dat het uit de periode 1740-1760 komt.

In verborgen tussenruimtes in de Portugese Synagoge in Amsterdam zijn twee linnen behangsels uit de 18de eeuw aangetroffen. Beeld Paul Nieuwenhuizen

Roodbruine wolpluis

Het tweede behangsel is een fluweelachtig linnen exemplaar. Het patroon is geïnspireerd op ontwerpen van Daniël Marot, een in Nederland invloedrijk ontwerper, geboren in Parijs in 1660 of 1661. Roodbruine wolpluis op grijs-wit linnen vormt een symmetrisch patroon, met rode, gele en groene tussenvlakken.

“Beide behangsels zijn zeker van Nederlandse makelij,” stelt de synagoge. Zowel in als buiten Amsterdam bestonden in de 18e eeuw vele behangselfabrieken die dit soort behangsels maakten.

Luister ook naar onze podcast Amsterdam wereldstad