Begin zaak dodelijke schietpartij Kattenburg 'een spookzitting'

S. schoot op 23 november op Kattenburg de 19-jarige Ayman Mouyah dood en verwondde (zeker) drie andere jonge mannen.



Advocaat Lian Mannheims van S. wilde alleen achter gesloten deuren verzoeken tot nader onderzoek doen, en kondigde aan er het zwijgen toe te doen als de rechtbank niet zou besluiten dat de nabestaanden, media en ander publiek uit de zaal zouden worden geweerd.



Zij vreest dat 'de waarheidsvinding' anders in gevaar zou komen.



De rechtbank zag daartoe geen aanleiding. Alleen in heel bijzondere situaties kan een rechter de deuren sluiten, en daarvan is hier volgens de rechters geen sprake.



Bovendien bestaat een goed alternatief: de verdediging kan de verzoeken ook doen bij de onderzoeksrechter. Zittingen daar vinden altijd in beslotenheid plaats.



'Waar gaat dit over?'

Aan het einde van de ook al twee uur te laat begonnen mini-zitting wendde rechter Sipkens zich tot de nabestaanden achterin de zaal. "U denkt wellicht: waar gáát dit over? Normaal zou de advocaat hier verzoeken doen en zouden wij daarover beslissen, in uw aanwezigheid, maar de advocaat wil dat nu niet doen. Wat dat betreft is dit een beetje een spookzitting. Het moet voor u een hard gelag zijn, na deze moeilijke gang naar de rechtbank."



De nabestaanden (en journalisten) dropen onverrichter zaken af.



Tim S. zal nog psychisch worden onderzocht en er moeten onder meer nog getuigen worden verhoord.



De volgende inleidende zitting zal over ongeveer drie maanden zijn.



